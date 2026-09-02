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problemas estomacales en estudiantes
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Al menos 20 estudiantes se enferman tras consumir leche en escuela de Santiago

Como medida preventiva, el centro educativo decidió retirar el producto

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Al menos 20 estudiantes se enferman tras consumir leche en escuela de Santiago
La ambulancia del 911 mientras sus paramédicos brindaban asistencia a los alumnos afectados. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Al menos 20 estudiantes de la escuela Fernando Valerio, en el municipio de Villa González, provincia Santiago, presentaron vómitos, diarrea y otros problemas estomacales, luego del consumo de leche ayer martes, como parte del desayuno escolar, de acuerdo a lo informado por las autoridades del centro educativo. 

Los afectados recibieron asistencia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

El director de la escuela, Wilfredo Cabrera, informó que los alumnos fueron trasladados a varios centros de salud para recibir atención médica.

  • Cabrera explicó que los estudiantes comenzaron a presentar síntomas poco después de ingerir la bebida.

"Algunos han vomitado, otros han tenido diarrea", explicó el director.

El educador manifestó su preocupación ante la posibilidad de que los síntomas estén relacionados con el producto consumido, por lo que se decidió suspender su distribución mientras se determina qué provocó la afectación. 

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Denuncias 

La situación ocurre en medio de denuncias formuladas desde el inicio del año escolar por centros educativos de distintas comunidades de Santiago que han cuestionado la calidad de la leche suministrada como parte del desayuno escolar.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el producto será sometido a análisis para determinar las causas de los síntomas presentados por los estudiantes. 

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.