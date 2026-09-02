Protestas en localidad de Barahona por calles destruidas y un proyecto de agua inconcluso

La jornada de protestas comenzó el lunes con la quema de neumáticos en las inmediaciones de la Escuela Básica Clarence Hamilton Oxley, ( DIARIO LIBRE/ OMAR MEDINA )

Por segundo día consecutivo, residentes del sector Río Chill, en Barahona, realizaron protestas para exigir la reparación de sus calles, especialmente de la vía principal que conduce a la Escuela Básica Clarence Hamilton Oxley, debido al deterioro que presentan desde hace más de cuatro años.

Los comunitarios atribuyen el deterioro de las vías a los trabajos ejecutados por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) para la instalación de tuberías de un proyecto de agua potable. Aseguran que las calles fueron destruidas durante esos trabajos y que, pese al tiempo transcurrido, no han sido reconstruidas.

Según los residentes, la situación se ha agravado con las lluvias, que han convertido algunos tramos en lodazales que dificultan el tránsito de vehículos y peatones y representan un riesgo para estudiantes, profesores y moradores.

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Protestas en Río Chill

La jornada de protestas comenzó el lunes con la quema de neumáticos en las inmediaciones de la Escuela Básica Clarence Hamilton Oxley, donde se encontraba la gobernadora de Barahona, Oneida Feliz, durante un acto de entrega de tres aulas del centro educativo.

El martes, los manifestantes trasladaron la protesta a la carretera principal que comunica a Barahona con los municipios de la costa, específicamente en la ruta de Saladilla. Allí colocaron neumáticos, palos, botellas y otros escombros sobre la vía, lo que provocó la interrupción temporal del tránsito.

Un contingente de la Policía Nacional acudió al lugar para despejar la carretera y restablecer la circulación.

Temor a accidentes

María Milagros Segura, residente y dirigente comunitaria de Río Chill, explicó que las calles fueron abiertas para permitir la colocación de las tuberías del proyecto de agua, pero posteriormente quedaron en condiciones intransitables.

Segura afirmó que el principal temor de los moradores es que ocurra un accidente en las proximidades de la escuela debido al lodo y los hoyos que existen en la vía.

"Ahora mismo hay una patina de lodo donde los vehículos se resbalan. Tenemos miedo de que algún niño pueda caerse, que un maestro se fracture una pierna o que ocurra un accidente con un vehículo", expresó.

También señaló que el autobús escolar confronta dificultades para transitar por la zona, especialmente cuando la vía está mojada.

La dirigente comunitaria sostuvo que los moradores no reclaman la reconstrucción de las calles por lujo, sino por una necesidad que afecta directamente a toda la comunidad educativa y a los residentes.

Falta de agua potable

Segura cuestionó que, pese a los trabajos realizados para instalar las tuberías, los residentes continúen sin recibir el servicio de agua potable.

"Nosotros podemos decir como comunidad que fue para ponerle un daño a la comunidad y dejar las calles así, porque no hemos visto ningún fundamento. No hemos recibido una cubeta de agua", manifestó.

Agregó que actualmente los residentes tienen que comprar agua debido a la falta del servicio, por lo que consideran que enfrentan una doble problemática: el deterioro de las calles y la ausencia del servicio para el cual se ejecutó el proyecto.

Respuesta de Obras Públicas

El encargado provincial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Raúl Smith, informó que la institución realizó un levantamiento de los puntos que requieren intervención en las calles de Río Chill y otros sectores de Barahona.

Smith explicó que Obras Públicas está a la espera de que Inapa concluya los trabajos y realice las pruebas correspondientes antes de proceder con el asfaltado.

"Nosotros no podemos ir a asfaltar la calle hasta que Inapa la entregue, porque si asfaltamos y posteriormente aparece una fuga o algún tema que corregir, tendrían que romper otra vez la calle", explicó.

El funcionario aseguró que Obras Públicas mantiene coordinación con las autoridades responsables del proyecto y da seguimiento a los trabajos para que sean concluidos.

Indicó, además, que la institución ha identificado otras zonas que necesitan intervención, entre ellas los barrios Enriquillo, Los Guadules, María Montez y Los Solares.

Smith señaló que Obras Públicas ha elaborado informes y remitido solicitudes al Ministerio para acelerar las intervenciones y ejercer presión sobre los contratistas encargados de los trabajos.

Mientras los trabajos no concluyan, los residentes de Río Chill mantienen su reclamo para que las autoridades intervengan la vía principal y las demás calles del sector, debido a las dificultades que enfrentan diariamente para movilizarse y acceder al centro educativo.