República Dominicana se adhiere al Consenso de Ginebra sobre salud de la mujer y la familia

De izquierda a derecha, la embajadora de los Estados Unidos, Leah Francis Campos; el canciller Víctor Bisonó y Bethany Kozma, secretaria de la Declaración de Consenso de Ginebra y directora de la Oficina de Asuntos Globales de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (HHS). ( CEDIDA POR LA CANCILLERÍA )

República Dominicana se convirtió este miércoles en el país más reciente en adherirse a la Declaración de Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia, una iniciativa impulsada originalmente en 2020 durante la primera administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Según un comunicado de la Cancillería, el acuerdo fue suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó; la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos; y la secretaria de la Declaración de Consenso de Ginebra y directora de la Oficina de Asuntos Globales de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), Bethany Kozma.

Durante el acto, Bisonó afirmó que la adhesión reconoce el derecho de cada Estado a establecer sus propias políticas de acuerdo con su Constitución, sus leyes y sus circunstancias nacionales.

"Esta firma constituye una expresión de los principios que forman parte de nuestra visión como nación y que están consagrados en nuestra Carta Magna. Creemos en la igualdad de la mujer ante la ley, en su derecho a desarrollar plenamente su potencial y acceder a las oportunidades que le permitan avanzar", sostuvo el canciller.

Por su parte, Kozma dio la bienvenida a República Dominicana a la declaración y consideró que la incorporación del país fortalece la coalición internacional que promueve sus principios.

"La participación de la República Dominicana fortalece esta coalición de manera significativa y otorga una voz aún más firme a estos principios en el escenario internacional", afirmó.

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Lo que plantea la declaración

La Declaración de Consenso de Ginebra plantea, entre otros puntos, la protección de la vida, el fortalecimiento de la familia y la promoción de la salud de las mujeres y las niñas. También establece que los derechos humanos de las mujeres y las niñas forman parte integral de los derechos humanos y libertades fundamentales.

El documento reconoce a la familia como un elemento fundamental de la sociedad y plantea la necesidad de ampliar las oportunidades de las mujeres en los ámbitos político, económico y público, mejorar su acceso a servicios de salud y fortalecer los sistemas sanitarios para atender a mujeres y niños en situación de riesgo.

Los países adherentes también se comprometen a promover estos principios en espacios multilaterales y a mantener un diálogo dentro del sistema de las Naciones Unidas.

La declaración fue presentada originalmente en 2020 durante el primer mandato de Donald Trump y reunió a varios países en torno a posiciones relacionadas con la protección de la vida, la familia, la soberanía nacional y la salud de las mujeres y las niñas.

El acto de adhesión se realizó en el Salón Verde del Ministerio de Relaciones Exteriores y contó con la presencia del ministro de Salud Pública, Víctor Atallah; los viceministros de Relaciones Exteriores Rubén Silié, Francisco Caraballo, Hugo F. Rivera y Celinés Toribio, además de funcionarios de la Cancillería y de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.