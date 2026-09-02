Residentes de la comunidad Vara de Vaca, ubicada en el municipio de Restauración, provincia Dajabón, denunciaron las precarias condiciones de sus vías y aseguraron que, después de 100 años de existencia, la localidad aún esperan un sistema de drenajes adecuado y accesos que les permitan vivir con dignidad

María Josefina Paulino, residente en la localidad, expresó que la situación de abandono en la zona ha pasado de una generación a otra sin que haya señales de una solución definitiva.

Ángela Tejada Paulino, conocida como "Deisi", relató las dificultades que enfrentan las familias cada vez que se registran lluvias. Explicó que el deterioro de los caminos limita la movilidad de los residentes y convierte actividades cotidianas, como salir a trabajar, llevar a los niños a la escuela o trasladar a una persona enferma, en una verdadera odisea.

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A la denuncia se sumó Romana Poltiel, quien destacó el contraste entre Vara de Vaca y otras localidades cercanas que presentan avances en obras e infraestructuras, mientras su comunidad sigue enfrentando el lodo y el aislamiento cuando llueve.

Los comunitarios aseguran que durante los períodos de lluvia las calles quedan en condiciones que impiden el acceso de vehículos de emergencia: "No pedimos lujos, pedimos poder salir de nuestras casas y que una ambulancia pueda entrar cuando sea necesario", expresaron los residentes.

Reclamos a las autoridades

Los comunitarios reclamaron una intervención urgente de las autoridades locales y provinciales y del Gobierno central, a través del Ministerio de Obras Públicas, para que las promesas sean sustituidas por soluciones concretas.

Después de más de un siglo de existencia, Vara de Vaca continúa esperando calles transitables, drenaje y caminos adecuados.