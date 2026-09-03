Cancilleres de República Dominicana y Haití se reúnen en la zona franca Codevi

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, con algunos miembros de la delegación que lo acompañó al encuentro. ( DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO )

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó, sostiene este jueves una reunión con su homóloga de Haití, Raina Forbin. El encuentro sitúa nuevamente la frontera de Dajabón en el centro de las relaciones entre ambos países.

En la reunión, realizada en las instalaciones de la zona franca Codevi, participaron, además, funcionarios y miembros de las respectivas delegaciones diplomáticas de las dos naciones.

Bisonó aterrizó pasadas las 9:30 de la mañana en el helipuerto del campus industrial binacional, que opera entre la provincia de Dajabón y la comuna de Juana Méndez, en Haití, a bordo de un helicóptero de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).

A su llegada, el canciller fue recibido por el empresario Kildere Tavera, acompañado de un grupo de comerciantes de Dajabón, quienes siguen con especial atención cualquier decisión que pueda surgir de las conversaciones entre ambos países.

Contexto de la reunión

Los asuntos comerciales, migratorios, económicos y de seguridad entre ambos países tienen un impacto directo sobre miles de familias a ambos lados de la línea limítrofe.

Sin embargo, el contenido de la reunión permanece bajo reserva. Hasta ahora, no se han divulgado oficialmente los puntos específicos de la agenda ni se conoce si las conversaciones producirán acuerdos o anuncios inmediatos.

En Dajabón, comerciantes y sectores ligados a la dinámica fronteriza permanecen atentos a los resultados de un encuentro que, por el nivel de sus participantes, genera expectativas sobre el rumbo que podría tomar el diálogo entre República Dominicana y Haití.

Las autoridades tampoco han ofrecido hasta ahora una declaración oficial sobre las conclusiones de las conversaciones.