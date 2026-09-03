Defensa Civil de Santiago pide no alarmarse durante simulacro de terremotos

Francisco Arias, director de la Defensa Civil en Santiago ( ANEUDY TAVÁREZ )

La Defensa Civil en Santiago pidió a la ciudadanía no alarmarse por las sirenas y las situaciones de emergencia que serán recreadas durante el Simulacro Nacional de Terremotos, previsto para el próximo martes 8 de septiembre, a las 10:00 de la mañana.

Francisco Arias, director de la Defensa Civil en Santiago, explicó que se tratará únicamente de un ejercicio que se desarrollará a nivel nacional y que busca preparar a la población y fortalecer los mecanismos de respuesta ante un sismo de gran magnitud.

Las instituciones públicas y privadas, centros educativos, empresas y la población están convocados a participar en la jornada, coordinada por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Arias indicó que las instituciones interesadas pueden registrarse para participar en el simulacro.

El funcionario sostuvo que ninguna provincia puede considerarse completamente preparada para enfrentar un terremoto, debido a la magnitud e imprevisibilidad de estos fenómenos.

Fuerza de tarea en Santiago

Arias destacó que Santiago cuenta con una fuerza de tarea integrada por los bomberos, la Cruz Roja y la Defensa Civil, creada para fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Señaló que recientemente el director ejecutivo del COE, Edwin Olivares, estuvo en la ciudad junto a los integrantes de esa unidad para fortalecer sus capacidades y orientarlos sobre la respuesta ante un eventual desastre.

¿Qué hacer durante un terremoto?

El director de la Defensa Civil en Santiago recomendó mantener la calma y protegerse en el mismo lugar donde se encuentre la persona durante un terremoto.

Explicó que no se debe salir corriendo mientras ocurre el movimiento. La recomendación es protegerse y esperar a que termine el temblor antes de desplazarse hacia un espacio abierto.

También aconsejó verificar posteriormente las condiciones de las estructuras. En caso de detectar grietas o daños, recomendó no ingresar al inmueble hasta que sea evaluado por un ingeniero civil.

Arias indicó que la Defensa Civil continuará desarrollando jornadas de orientación y preparación en Santiago para que la población conozca cómo actuar antes, durante y después de un terremoto.