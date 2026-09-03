Comandante general del Ejército recorre verja desde Manzanillo hasta Dajabón

El comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jimmy Arias Grullón, inició un recorrido de supervisión por la frontera, una de las zonas más sensibles y estratégicas del territorio nacional.

La jornada comenzó en Manzanillo, donde el alto oficial pasó revista a las tropas del Décimo Batallón de Infantería y conversó con soldados responsables de mantener la vigilancia en esa franja limítrofe. Allí los exhortó a mantenerse firmes en el cumplimiento de su misión de proteger el territorio dominicano.

Tras la inspección, la comitiva militar emprendió por tierra el trayecto que conecta Manzanillo con Dajabón, siguiendo diferentes tramos de la verja perimetral que marca parte de la línea divisoria entre República Dominicana y Haití.

Supervisión de puestos de control

En el camino, Arias Grullón se detuvo en puestos de vigilancia y puntos de control para observar directamente las condiciones en que opera el personal militar desplegado en la zona.

El objetivo del recorrido es comprobar sobre el terreno la capacidad de respuesta de las unidades, las condiciones logísticas de los soldados y la efectividad de los controles establecidos en áreas que, por su geografía y distancia, representan mayores desafíos para las labores de vigilancia.

La supervisión continuará por puntos estratégicos de Dajabón, Restauración y Pedro Santana, antes de extenderse hacia otros sectores de la línea fronteriza hasta culminar en Jimaní el sábado. Este viernes emprenderá el recorrido desde Dajabón hacia el sur.

Evaluación de la logística militar

El comandante general realiza el recorrido acompañado por miembros del estado mayor del Ejército, entre ellos los responsables de Inteligencia (G-2), Operaciones (G-3) y Logística (G-4), áreas consideradas esenciales para evaluar las condiciones reales del dispositivo militar desplegado en la frontera.

Como parte de la agenda, el alto mando también contempla reuniones con autoridades locales y representantes legislativos de las provincias fronterizas.