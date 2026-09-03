El país probará alertas directas a celulares en el simulacro de sismo del 8 de septiembre

Foto ilustrativa con un mensaje de alerta enviado a un celular. ( ARCHIVO )

La República Dominicana realizará el próximo martes 8 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, un simulacro nacional de evacuación ante terremotos que incluirá la activación de sirenas, silbatos y altavoces, además de una prueba de un sistema de mensajería instantánea que enviaría alertas directamente a los teléfonos celulares.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Edwin Olivares, explicó que el ejercicio permitirá evaluar los planes de evacuación y la capacidad de respuesta de las instituciones, empresas, centros educativos, comunidades y familias.

"Los sismos no avisan, la preparación comienza antes", expresó Olivares durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional.

El funcionario explicó que el simulacro busca ir más allá de la evacuación de edificios, viviendas y comunidades, ya que también permitirá poner a prueba los protocolos de actuación, la comunicación y la coordinación entre las instituciones que forman parte del sistema de respuesta.

"Este ejercicio va mucho allá de evacuar una edificación, comunidad o vivienda. Vamos a ejercitar nuestros planes, protocolo de actuación, la organización, la comunicación, la coordinación interinstitucional, en fin, la capacidad de respuesta del país", afirmó.

Alertas en los celulares

Una de las novedades del ejercicio será la prueba de un sistema para enviar mensajes de alerta directamente a los teléfonos celulares.

"Esperamos que a las 10 de la mañana suenen las sirenas, los silbatos, los altavoces, y se probará el sistema CERBROCAP, una incorporación del actual gobierno que estamos probando como una herramienta que vendrá a fortalecer el sistema de alerta de todo el país con una mensajería instantánea a cada celular en ese momento", explicó Olivares.

Las autoridades hicieron un llamado a las instituciones públicas, empresas privadas, centros educativos, comunidades y familias para que participen y se registren en el ejercicio.

Según el director del COE, cerca de 3 millones de personas participaron en el simulacro realizado el año pasado.

"El año pasado tuvimos cerca de los 3 millones de personas participando en este ejercicio, el cual se ha convertido en el ejercicio más grande de la región que se realiza la evacuación de este tipo", sostuvo.

El funcionario indicó que durante unos minutos el país deberá activar sus planes y practicar cómo actuar antes, durante y después de un terremoto.

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Preparación antes de una emergencia

El ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, señaló que el objetivo es preparar a la población y las instituciones antes de que ocurra una emergencia en la que sea necesario responder rápidamente.

"Durante el evento no se puede improvisar, hay que estar preparados para lo que esperamos en Dios que nunca se dé, pero que sí se da, nosotros podamos reaccionar con la debida habilidad, con la debida prontitud para salvar vida, la vida de uno o la vida de un semejante", expresó.

Bautista explicó que estos ejercicios se realizan desde hace varios años y que las autoridades buscan aumentar cada año su alcance y mejorar la preparación de los ciudadanos.

El ministro de Trabajo, Eddie Olivares, informó que esa institución coordina con el sector empresarial para ampliar la participación de los trabajadores y las empresas.

"Todos los lugares donde hay personas tienen que ser parte del simulacro. Los trabajadores, los ejecutivos, los empleados, todos debemos estar preparados para ser parte del simulacro", afirmó.

Consideró que el ejercicio debe asumirse con seriedad debido a que permite recrear las condiciones que podrían producirse durante una emergencia real.

"Y la mejor forma de prepararse para la prevención es el simulacro, porque es lo más parecido a lo que puede ocurrir", sostuvo.

Jornada de oración un día antes

Como antesala al simulacro, el Gobierno realizará el lunes 7 de septiembre, a las 11:20 de la mañana, una jornada de oración y acción de gracias en el Palacio Nacional.

Bautista explicó que participarán representantes de las iglesias católica y evangélicas y que durante la actividad también se promoverá la participación de la población en el simulacro del día siguiente.

Las autoridades sostienen que el ejercicio permitirá medir la capacidad de respuesta del país ante un terremoto y detectar aspectos que deban mejorarse antes de una emergencia real.

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