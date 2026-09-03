El Inabie suspende a 14 proveedores del almuerzo y desayuno escolar por "irregularidades"

Sede del Inabie. ( IMAGEN CEDIDA POR EL INABIE )

Los contratos a 14 proveedores del almuerzo y el desayuno escolar les fueron suspendido por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), debido a "irregularidades" encontradas durante nuevas inspecciones que hizo.

Dijo que que el proceso de fiscalizaciones fue realizado después del proceso de adjudicación de las licitaciones para el suministro del desayuno y almuerzo escolar correspondientes a los años lectivos 2026-2027 y 2027-2028.

La medida del Inabie fue comunicada días después de que al menos 68 estudiantes de un centro educativo de Santiago resultaron afectados luego de ingerir la leche del desayuno escolar.

La institución informó a través de un comunicado que lleva a cabo nuevas inspecciones a proveedores adjudicados en San Pedro de Macorís, luego de recibir denuncias relacionadas con algunos de los establecimientos.

Los suplidores suspendidos están ubicados en San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Francisco de Macorís, Cotuí, La Altagracia, Bahoruco, Santo Domingo Este, Santiago, Hermanas Mirabal, San Juan, Elías Piña y Duvergé.

¿Qué encontró el Inabie?

Entre las principales irregularidades detectadas figuran cocinas desmanteladas o que no pudieron ser localizadas en las direcciones que habían sido declaradas por los oferentes y previamente inspeccionadas por la institución.

También se encontraron diferencias entre la capacidad instalada declarada durante las inspecciones iniciales y la capacidad comprobada posteriormente.

El Inabie reportó, además, incumplimientos de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), capacidad instalada insuficiente, deficiencias en la infraestructura y los equipos, así como problemas relacionados con las condiciones sanitarias.

En otros casos, los inspectores encontraron establecimientos que no estaban operando, sin evidencias de producción ni controles documentales que permitieran comprobar su capacidad para prestar el servicio.

Algunas visitas de reinspección tampoco pudieron completarse debido a que los establecimientos se encontraban cerrados.

La institución también detectó instalaciones en proceso de remodelación y cambios de domicilio realizados sin autorización previa del Inabie.

Inspecciones pueden realizarse durante todo el proceso

El Inabie explicó que las medidas forman parte de los mecanismos establecidos para verificar de manera continua el cumplimiento de las condiciones que permitieron a los proveedores ser habilitados y posteriormente adjudicados.

Según la institución, estos controles pueden activarse en cualquier etapa del procedimiento, incluso durante la ejecución de los contratos.

La entidad señaló que las verificaciones buscan garantizar que los proveedores mantengan las condiciones técnicas, sanitarias y operativas que sirvieron de base para su habilitación.

Las suspensiones fueron sustentadas en el artículo 231 del Decreto 416-23, reglamento para la aplicación de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.

El Inabie indicó que continuará aplicando los mecanismos de control correspondientes cuando durante las inspecciones se identifiquen incumplimientos o desviaciones de las condiciones exigidas a los proveedores del Programa de Alimentación Escolar (PAE).