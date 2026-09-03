Indotel lanza consulta pública sobre borrador de nueva Ley de Telecomunicaciones

Fachada del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. ( CEDIDA POR INDOTEL. )

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) lanzó una convocatoria para la consulta pública del borrador del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, Infraestructura Digital y Conectividad, con el objetivo de recibir aportes antes de su eventual presentación al Congreso Nacional.

La propuesta plantea una actualización integral del marco legal vigente para adaptarlo a los cambios tecnológicos y fortalecer áreas como la competencia, el despliegue de infraestructura, la gestión del espectro radioeléctrico, la reducción de la brecha digital, la protección de los usuarios y la ciberseguridad.

Entre las medidas contempladas figura la creación de una ventanilla única electrónica para agilizar los permisos relacionados con infraestructura de telecomunicaciones, así como la posibilidad de compartir redes y facilidades esenciales cuando resulte técnica y económicamente viable.

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Consulta pública

El Indotel informó que el borrador será discutido con operadores, usuarios, academias, expertos, emprendedores y organizaciones de la sociedad civil, entre otros sectores, para recoger sus observaciones y enriquecer la iniciativa.

El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, presentó el proyecto ante la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, con la que el organismo trabajará en la revisión de la propuesta antes de remitirla al Congreso Nacional.

El documento está disponible para consulta en la página web del Indotel, en la sección "Enlaces".