Indotel ya tiene título de propiedad del edificio que compró por más de RD$1,770 millones

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) ya figura oficialmente como propietario del edificio de la avenida 27 de Febrero que la institución compró por más de 1,770 millones de pesos.

El registro inmobiliario establece que el Indotel es el titular del derecho de propiedad sobre el inmueble identificado con el número 400401631728 y matrícula 0100223515, con una superficie de 889.91 metros cuadrados, ubicado en el Distrito Nacional. El certificado fue emitido el 7 de agosto de 2026 por la Registradora de Títulos Adscrita del Distrito Nacional, Rosesther Tejada Tejada.

La información fue dada a conocer por Guido Gómez Mazara, titular del Indotel, en sus redes sociales.

El documento indica que el derecho fue adquirido mediante una operación de venta realizada con el Fideicomiso Corporativo 323, representado por Fiduciaria Popular. La transacción consta en un acto bajo firma privada de fecha 30 de junio de 2026, que fue inscrito en el Registro de Títulos el 31 de julio de este año.

La inscripción del inmueble a nombre del Indotel formaliza la adquisición que Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo de la institución, había anunciado en enero de 2025, cuando explicó que el organismo adquiriría un edificio propio para concentrar sus operaciones.

En enero de 2025, Indotel informó que la compra tendría un costo estimado de 1,777.90 millones de pesos y que el inmueble estaría destinado a alojar a unos 800 colaboradores.

En aquel momento, Gómez Mazara explicó que la operación permitiría reducir los gastos que representaba el alquiler del edificio Osiris, ubicado en la avenida Abraham Lincoln, donde funcionaba la institución.

Según los datos ofrecidos entonces por Indotel, la entidad pagaba más de 52 millones de pesos al año por concepto de alquiler, además de otros gastos relacionados con parqueos externos, planta eléctrica y servicios operativos.

El inmueble

El edificio adquirido está ubicado en el número 323 de la avenida 27 de Febrero y cuenta con 10 pisos, cuatro niveles de parqueos soterrados y un nivel de estacionamiento en superficie.

De acuerdo con las especificaciones ofrecidas por Indotel al anunciar la compra, dispone de 108 espacios para vehículos, incluidos 99 estacionamientos para automóviles y nueve para motocicletas.