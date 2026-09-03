79,938 haitianos indocumentados han sido deportados entre enero y agosto de 2026

Haitianos indocumentados bajando de los camiones de la Dirección General de Migración durante proceso de repatriación en Elías Piña, el 6 de mayo de 2025. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Cada día, decenas y en ocasiones cientos de ciudadanos haitianos cruzan en sentido contrario el puente fronterizo de Dajabón, escoltados por las autoridades migratorias dominicanas para ser entregados en territorio haitiano. La escena, convertida en parte de la cotidianidad de esta frontera, es el reflejo de una cifra que ya supera las 202 mil deportaciones en menos de dos años.

La Dirección General de Migración (DGM) informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron deportados hacia Haití, a través del punto fronterizo de Dajabón, 202,294 ciudadanos haitianos que se encontraban en condición migratoria irregular.

De ese total, 79,938 deportaciones corresponden solamente al período comprendido entre enero y agosto de 2026, una cifra que evidencia la intensidad que han alcanzado los operativos migratorios en la región Norte.

Los extranjeros enviados hacia Haití por Dajabón no proceden únicamente de esta provincia. El punto fronterizo recibe a personas detenidas durante operativos realizados en Puerto Plata, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Duarte, Hermanas Mirabal y Espaillat, entre otras demarcaciones del Cibao.

Agosto cerró con 4,492 deportaciones

Solo durante agosto, las autoridades reportaron la detención y posterior deportación de 4,492 extranjeros, como resultado de 74 operativos de interdicción migratoria, además de las detenciones efectuadas en puestos de chequeo.

Las intervenciones, realizadas con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, abarcaron comunidades como Partido, El Pino, Manuel Bueno, Santiago de la Cruz, Los Miches, Carbonera, Cañongo, La Vigía, Loma de Cabrera, Capotillo, Chacuey, Sabana Larga, La Aviación, Restauración, Monte Grande, Palo Blanco y La Rosa.

La vigilancia se extiende además a carreteras, caminos y otros puntos que, según Migración, son utilizados por redes dedicadas al traslado irregular de personas mediante vehículos, motocicletas o rutas peatonales.

19 personas sometidas a la justicia

La DGM informó también que entre octubre de 2024 y agosto de 2026 fueron sometidas a la justicia 19 personas, vinculadas a casos de presunto tráfico de personas, utilización de documentos falsos y agresiones físicas.

La institución señaló que en uno de los casos un migrante en condición irregular fue encontrado en posesión de sustancias ilícitas.

Operativos llegan hasta los hospitales

Las acciones migratorias también han alcanzado los centros de salud de la provincia.

Según las estadísticas ofrecidas por la institución, entre 2025 y agosto de 2026 fueron detenidas 375 extranjeras durante intervenciones realizadas en el Hospital Provincial Matías Ramón Mella, el Hospital Municipal de Restauración y el Hospital Dr. Ramón Adriano Villalona.

Refuerzan vigilancia en la frontera

En medio del incremento de las operaciones, Migración asegura haber fortalecido tanto el punto de control fronterizo como el Centro de Procesamiento Migratorio de Dajabón.

Durante este año fueron incorporados 37 agentes migratorios y 14 inspectores de control migratorio, con el objetivo de ampliar la capacidad operativa y respaldar el sistema de registro y control biométrico utilizado para regular el acceso al mercado binacional.

La DGM sostiene que actualmente dispone de capacidad para desplegar dos equipos de interdicción de manera simultánea, que se suman a las unidades del Ejército de República Dominicana, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y la Policía Nacional.

Mientras los operativos continúan en barrios, carreteras y comunidades del Noroeste, Dajabón sigue siendo una de las principales puertas de salida de los haitianos deportados desde territorio dominicano, en una frontera marcada diariamente por el comercio, la migración y la prolongada crisis que vive el vecino Haití.