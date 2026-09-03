Educación reubicará a 900 estudiantes que aún no inician el año escolar en Santiago Oeste

El plantel educativo se encuentra actualmente en proceso de reconstrucción ( ANEUDY TAVÁREZ )

El Ministerio de Educación prometió reubicar a unos 900 estudiantes de la escuela Rafaela Jiminián, en Santiago Oeste, quienes aún no han podido iniciar el año escolar debido a que el plantel se encuentra en proceso de reconstrucción.

La promesa fue hecha por el director provincial del Ministerio de Educación, Pedro Pablo Marte, quien aseguró que las autoridades trabajan en la búsqueda de una alternativa para trasladar temporalmente a los alumnos a otro centro educativo y garantizar la continuidad de la docencia.

"De ninguna manera perderán el año escolar", afirmó Marte al ser cuestionado sobre la situación de los estudiantes.

Explicó que se procura encontrar un centro cercano que pueda acoger a los alumnos mientras avanzan los trabajos de reconstrucción.

El funcionario indicó que la expectativa era que las labores avanzaran antes del inicio del año lectivo.

Estado de la reconstrucción

Marte reconoció la preocupación de la comunidad por el ritmo de los trabajos, pero sostuvo que la reconstrucción de la infraestructura requiere cumplir con procesos técnicos para garantizar que la obra quede en condiciones adecuadas.

"Estamos aquí y le decimos a la comunidad que no le vamos a fallar", manifestó el funcionario, quien aseguró que las autoridades educativas darán seguimiento a la obra para evitar que los trabajos se paralicen.

La escuela Rafaela Jiminián permanece en proceso de reconstrucción, situación que ha impedido que cerca de 900 estudiantes comiencen las clases con normalidad en el plantel.

Reacciones de la comunidad

Padres, madres y maestros se han manifestado en varias ocasiones para exigir que se agilicen los trabajos en el recinto educativo o, en su defecto, que se habilite un espacio provisional mientras concluye la intervención de la infraestructura.

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