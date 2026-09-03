Entre lágrimas y oraciones, respaldan a pastor acusado de maltratos a niños en Haina

Una de las manifestantes ofrece declaraciones a la prensa. ( ARCHIVO / DL )

Con lágrimas, oraciones y reclamos de justicia, padres, familiares y personas que aseguran haber vivido en la fundación "Restaurando Vida, un Muerto que Revive" acudieron este jueves al Palacio de Justicia de San Cristóbal para respaldar al pastor señalado por presuntos abusos contra menores.

Los manifestantes sostienen que las acusaciones contra Angel Capellán no corresponden con la labor que, según afirman, ha desarrollado durante años con niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

"Yo lloro por la impotencia porque todo lo que dicen ahí es mentira", expresó Julia Santos, una de las mujeres que acudió al tribunal visiblemente afectada en defensa del líder espiritual.

Santos aseguró que tiene una hija adulta que permanece en la fundación desde hace cuatro años y afirmó que decidió llevarla allí porque debía trabajar y no podía supervisarla de manera permanente.

Según relató, otras madres también han recurrido al centro ante dificultades económicas o familiares para hacerse cargo de sus niños, incluso de aquellos con condiciones especiales.

Apoyo a la fundación

Los presentes también cuestionaron la situación de la madre del niño de 12 años cuya salida de la fundación dio origen a la intervención de las autoridades.

Durante sus declaraciones, uno de los defensores afirmó que la progenitora habría enviado mensajes de voz en los que manifestaba una posición distinta respecto al caso a favor del religioso. Sin embargo, esa versión no pudo ser confirmada de manera independiente durante la manifestación.

"Hoy soy un hombre profesional"

Entre quienes acudieron a respaldar al pastor se encontraba Obispo Montero, quien aseguró haber permanecido durante más de tres años en la fundación.

"Tuve más de tres años en esa fundación. Buenísima. Te digo que fui en un momento de reflexión para mi vida. Hoy, gracias a Dios, soy un hombre profesional, formado, tengo mis negocios personales y he crecido", afirmó.

El exresidente sostuvo que el líder espiritual ha dedicado su trabajo a rescatar a menores que, según dijo, se encontraban en un estado de desprotección.

"El único mal que ha cometido, según las informaciones que se han dicho, es salvar a niños que han estado en la calle", manifestó.

Rechazo a la condena mediática

Los simpatizantes del religioso también cuestionaron lo que consideran una condena anticipada en la opinión pública y los medios de comunicación.

"Se ha ejercido una presión inmensa para condenar a un hombre que, repito, lo que ha hecho es el bien", agregó Montero.

La concentración se produjo mientras el caso continúa en los tribunales, luego de que las autoridades rescataran a varios menores de la fundación tras recibir información sobre un niño de 12 años que había escapado del lugar y denunciado presuntos maltratos y trabajos forzados.