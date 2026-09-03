RD quiere reabrir sus consulados en Haití, pero espera mejores condiciones de seguridad

Reunión entre las delegaciones diplomáticas de Haití y República Dominicana. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES )

República Dominicana y Haití expresaron este jueves su voluntad de restablecer a la mayor brevedad posible las operaciones consulares dominicanas en territorio haitiano, aunque condicionaron la normalización de esos servicios a que existan garantías de seguridad en cada jurisdicción.

El planteamiento forma parte de los resultados de la reunión bilateral celebrada en el Parque Industrial Codevi, en Dajabón, entre los cancilleres de ambos países, Víctor -Ito- Bisonó Haza y Raina Forbin.

Según la declaración conjunta del encuentro, las partes manifestaron su disposición de que los servicios consulares puedan restablecerse tan pronto como las condiciones de seguridad permitan su funcionamiento normal.

La situación de los consulados dominicanos en Haití ha sido uno de los temas pendientes dentro de las relaciones entre ambos países debido al deterioro de la seguridad en territorio haitiano.

La eventual normalización tendría impacto en los ciudadanos que requieren servicios diplomáticos y consulares, además de facilitar parte de las gestiones habituales entre los dos países.

Durante el encuentro, República Dominicana y Haití también acordaron reforzar los mecanismos de cooperación en materia de seguridad fronteriza, migración y comercio.

Ambas delegaciones coincidieron en la necesidad de fortalecer la coordinación para mejorar la gestión de la frontera y abordar conjuntamente los asuntos migratorios.

Apoyo a misión de seguridad

Otro de los puntos tratados fue la continuidad de las gestiones ante la comunidad internacional para garantizar el despliegue completo de la Fuerza de Supresión de Bandas (GSF) en Haití y procurar la renovación de su mandato en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

"Estamos alineados en las decisiones que tenemos que tomar para fortalecer nuestra relación", expresó el canciller dominicano, Víctor -Ito- Bisonó.

Bisonó señaló que la orientación del presidente Luis Abinader es apoyar las acciones que puedan contribuir a mejorar la seguridad haitiana, fortalecer sus instituciones y crear condiciones para avanzar hacia la normalización de sus procesos internos.

Según la declaración conjunta, este respaldo busca que la misión pueda contribuir al restablecimiento de la seguridad, al fortalecimiento de las instituciones haitianas y a la creación de condiciones para avanzar hacia una paz sostenible.

Comercio e inversión

La agenda económica también formó parte de las conversaciones. Las delegaciones coincidieron en la necesidad de avanzar hacia una mayor formalización del comercio y promover condiciones que favorezcan las inversiones y la actividad productiva en ambos lados de la frontera.

Luego de la reunión oficial, los cancilleres sostuvieron un intercambio con representantes del sector empresarial, quienes plantearon la importancia de impulsar nuevas actividades productivas, fomentar la creación de empleos y dinamizar las relaciones económicas entre República Dominicana y Haití.

La ampliación de la conectividad aérea también quedó incluida entre los asuntos considerados prioritarios dentro de la agenda bilateral.

Aunque el encuentro no concluyó con la firma de acuerdos específicos, las delegaciones establecieron el compromiso de mantener activos los mecanismos de diálogo y cooperación para dar seguimiento a los temas abordados.

Además de Bisonó, por República Dominicana participaron los viceministros Rubén Silié, Francisco Caraballo y Ramón Pérez Fermín; el embajador dominicano en Haití, Faruk Miguel, y el embajador asesor del canciller, Jatzel Román.

La delegación haitiana, encabezada por la ministra de Asuntos Exteriores y Cultos de Haití, Raina Forbin, estuvo integrada por el embajador de Haití en República Dominicana, Fritz Emmanuel Longchamp; Winnie Hugot Gabriel, Jean-Claude Lappe, Yves Rody Jean y el jefe del puesto consular de Haití en Dajabón, Ricot Almonord.