¿Por qué la Cruz Roja propone que los restos de Trina de Moya sean llevados al Panteón Nacional?

La poeta y escrit María de los Ángeles Trinidad de Moya Pérez, conocida como Trina de Moya. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Himno a las Madres, una de las composiciones más reconocidas dedicadas a las madres dominicanas, lleva la autoría de una mujer cuyo nombre también quedó ligado a la historia política y cultural del país: María de los Ángeles Trinidad de Moya Pérez, conocida como Trina de Moya.

Trina de Moya nació en La Vega el 13 de enero de 1863 y murió en Santurce, Puerto Rico, el 13 de marzo de 1941. Fue poeta y escritora dominicana, además fue fundadora de la Cruz Roja Dominicana en el año 1927 junto al médico dominicano Salvador Gautier.

Desde entonces, la Cruz Roja ha jugado un rol clave en la historia de la salud y la asistencia en el país creando la primera escuela de enfermería de la República Dominicana y el primer banco de sangre, aún operativo, con más de 60 años de servicio, considerado líder en su área.

Además fue esposa del expresidente Horacio Vásquez razón por la que fue primera dama de la República Dominicana durante tres mandatos consecutivos.

Además del Himno a las Madres, cultivó la poesía y la escritura. Entre sus obras figuran El estudio y El campo, mientras que en 1929 publicó Patria y hogar, con prólogo del poeta dominicano Fabio Fiallo.

Su nombre también está en el Metro

El legado de Trina de Moya no solo permanece en la literatura y en la memoria de quienes cantan el Himno a las Madres.

Su nombre también identifica una de las estaciones del Metro de Santo Domingo. La estación Trina de Moya de Vásquez, perteneciente a la extensión de la Línea 2B, fue incluida entre las cuatro estaciones cuyos nombres fueron escogidos para honrar a mujeres dominicanas destacadas.

La estación está ubicada en Santo Domingo Este, en la avenida San Vicente de Paúl, a la altura de la calle Trina de Moya de Vásquez.

Piden trasladar sus restos

El director general de la Cruz Roja Dominicana (CRD), Blaurio Alcántara, solicitó este jueves al presidente de la República, Luis Abinader, dar cumplimiento a dos decretos que disponen el traslado al Panteón Nacional de los restos de Trina de Moya, fundadora de la entidad de socorro.

Mediante una nota de prensa, Alcántara señaló que los decretos 562-89, del 21 de diciembre de 1989, emitido por el entonces presidente Joaquín Balaguer, y 343-03, del expresidente Hipólito Mejía, ordenan el traslado de los restos de Trina de Moya y de su esposo, el expresidente Horacio Vásquez, al Panteón Nacional.

El decreto 562-89 ordenó la exhumación y el traslado de ambos, mientras que el decreto 343-03 ratificó la disposición anterior y creó una comisión oficial encargada de ejecutar de manera definitiva el protocolo de traslado.

Decretos pendientes

De acuerdo con Alcántara, pese a que ambas disposiciones ejecutivas continúan vigentes y tienen fuerza de ley, las autoridades culturales y las comisiones correspondientes no han materializado la logística ni las ceremonias solemnes necesarias para trasladar los restos, que reposan en una parroquia de Tamboril, Santiago.

El director general de la Cruz Roja Dominicana señaló además que los restos ya fueron profanados en una ocasión por desconocidos.

Recuerdo de San Zenón

Alcántara hizo referencia al papel desempeñado por la Cruz Roja Dominicana durante el ciclón San Zenón, ocurrido el 3 de septiembre de 1930, fecha de la que este jueves se cumplen 96 años.

"Esa fecha puso a prueba la necesidad y la virtud de esta institución, que desde esa primera intervención ha estado socorriendo a los afectados por fenómenos naturales y otras calamidades sociales con asistencia humanitaria y acompañamiento sostenido a las víctimas", refirió.

La Cruz Roja Dominicana fue fundada el 15 de abril de 1927. Alcántara consideró que disponer el cumplimiento de los decretos para trasladar los restos de Trina de Moya constituiría un homenaje a su fundadora y un reconocimiento a la institución, que en 2027 cumplirá 100 años de existencia.

"El cumplimiento de esos decretos sería un gran homenaje a esa dama, y por demás, un reconocimiento a la institución que el próximo 2027 cumple 100 años de existencia", expresó Alcántara.

Fecha emblemática

El director general también señaló como otro motivo para concretar el traslado la celebración del natalicio de Trina de Moya, el 13 de enero próximo.

Consideró esa fecha como emblemática y como un momento que permitiría contar con tiempo suficiente para realizar las gestiones necesarias para materializar el traslado de sus restos al Panteón Nacional.