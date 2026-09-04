Capacitan a líderes comunitarios para prevenir la violencia de género

La ministra de la mujer Gloria Reyes, junto al grupo de líderes comunitarios durante la formación sobre violencia de género. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL MINISTERIO DE LA MUJER )

El Ministerio de la Mujer capacitó a decenas de líderes comunitarios en materia de violencia de género, como parte de la iniciativa "Entorno seguro y desarrollo integral de las mujeres", con la que busca fortalecer la prevención de este tipo de violencia desde las comunidades.

La jornada formativa se realizó en la Escuela de Igualdad Magaly Pineda del Ministerio de la Mujer y constituye el primero de una serie de talleres que serán desarrollados con líderes comunitarios.

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, explicó este viernes que el propósito es sensibilizar a los dirigentes comunitarios sobre la violencia contra las mujeres y, a partir de su participación, establecer una red que contribuya a prevenir estos hechos y brindar acompañamiento a las víctimas.

Reyes destacó el papel que pueden desempeñar los líderes comunitarios en la identificación de situaciones de violencia dentro de sus sectores.

"Los líderes comunitarios juegan un rol esencial para vigilar la ocurrencia de este tipo de violencia en su sector", señaló la funcionaria, al tiempo que resaltó su capacidad para generar conciencia y contribuir a desmotivar a quienes ejercen violencia contra las mujeres.

La ministra sostuvo que enfrentar de manera efectiva esta problemática requiere también transformar patrones culturales que normalizan la violencia y la desigualdad.

En ese sentido, consideró fundamental deconstruir la cultura machista mediante campañas de concientización que involucren directamente a las comunidades.

Acciones oficiales

La capacitación contó con la participación, como facilitadoras, de Graciela Morales Pacheco, del Centro para la Acción Femenina (Cipaf), y Silvia Soto Fernández, del Centro de Investigaciones Políticas y Sociales.

El Ministerio de la Mujer informó en un documento de prensa que este tipo de jornadas continuarán como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la prevención de la violencia de género y promover entornos más seguros para las mujeres.