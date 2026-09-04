Camioneros esperan que nueva circunvalación reduzca los tapones en Dajabón

Inicios de los trabajos de construcción de la circunvalación en Dajabón. ( DIARIO LIBRE / JAVIER GENAO )

Entre terrenos removidos, equipos trabajando y un trazado que comienza a definir lo que será una nueva ruta para el transporte de carga, camioneros y comerciantes observan la construcción de la circunvalación que busca aliviar uno de los problemas que durante años ha afectado a Dajabón: el congestionamiento provocado por el tránsito pesado.

La obra, cuyos trabajos comenzaron hace varias semanas, está llamada a convertirse en una vía estratégica para conectar directamente con el mercado fronterizo, las instalaciones de Aduanas y el puente internacional. El objetivo es evitar que una parte de los camiones tenga que atravesar zonas céntricas y muy transitadas del municipio.

Para los camioneros, la construcción representa más que una nueva carretera. Esperan que reduzca las horas que permanecen atrapados en el tránsito, mejore la seguridad y facilite el transporte de los productos que diariamente llegan a esta provincia fronteriza.

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Enrique Manuel Martínez, camionero dedicado al transporte y comercialización de repollo, conoce de primera mano las dificultades que implica entrar a Dajabón con un vehículo de carga.

Cuenta que cada viaje puede convertirse en una prueba de paciencia debido al movimiento vehicular, los espacios reducidos y la concentración de camiones que se desplazan hacia las áreas comerciales y fronterizas.

"Uno pasa muchas vicisitudes para poder entrar a Dajabón. Con esta vía que ya comenzaron a construir, para nosotros será un milagro", expresó Martínez mientras valoraba el impacto que tendrá la obra una vez sea concluida.

A pocos metros, otros comerciantes siguen con atención el avance de los trabajos.

Carlas Estévez, quien se dedica a la venta de coco seco que transporta desde Samaná hasta Dajabón, considera que la nueva carretera traerá un respiro para los camioneros y para los demás conductores que diariamente se desplazan hacia la frontera.

"Será un desahogo y una ayuda para todo el que transita hacia esta zona", manifestó.

Dajabón concentra diariamente un importante movimiento comercial y vehicular debido a su condición de principal punto de intercambio terrestre en la frontera norte entre República Dominicana y Haití.

Camiones cargados de alimentos, mercancías y productos agrícolas coinciden con motocicletas, vehículos privados, comerciantes y peatones en distintas vías de la ciudad. Esta situación ha generado durante años preocupación por los congestionamientos y el riesgo de accidentes.

La nueva circunvalación busca cambiar esa realidad.

El trazado permitirá canalizar una parte importante del transporte pesado hacia los puntos comerciales y aduanales sin necesidad de penetrar en las áreas urbanas, lo que podría contribuir a una circulación más organizada y segura.

Una obra ligada al futuro logístico de la frontera

La carretera también forma parte de una transformación más amplia que comienza a proyectarse en esta zona de Dajabón.

En sus proximidades se desarrolla el denominado Corredor Logístico Industrial Fronterizo, concebido para integrar áreas de zona franca, zona industrial y almacenes logísticos.

Estas estructuras buscan dotar al entorno fronterizo de mayores facilidades para el movimiento, almacenamiento y procesamiento de mercancías, además de fortalecer la actividad económica vinculada al comercio entre ambos países.

En ese escenario, la nueva vía tendría un papel fundamental.

Sin una conexión vial adecuada, el crecimiento comercial e industrial podría aumentar la presión sobre las calles de Dajabón. Con la circunvalación se procura ordenar el flujo de vehículos pesados que llegará hasta esos nuevos espacios.

Expectativas sobre el nuevo trazado

Mientras las máquinas continúan trabajando y el camino comienza a tomar forma, los transportistas observan la obra con expectativas.

Para ellos, cada tramo abierto representa la posibilidad de reducir las dificultades, las maniobras complicadas y los congestionamientos que enfrentan durante sus recorridos.

Para Dajabón, la vía también representa una oportunidad para organizar su crecimiento y reducir el impacto que podría generar el aumento de la actividad económica sobre sus calles.

La carretera todavía está en construcción, pero entre quienes recorren diariamente la zona fronteriza existe una expectativa: que la nueva vía se convierta en el desahogo vial que han esperado durante años.

Detrás del congestionamiento también están los productos que deben llegar a tiempo, los comerciantes que dependen del movimiento de mercancías y los conductores que esperan mejores condiciones para transitar por una frontera con una actividad comercial creciente.