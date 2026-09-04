Servicios Penitenciarios advierte que no permitirá que presos den órdenes a directores o comandantes

Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XII) La Isleta, en Moca, donde ocurrió el incidente dejó a cuatro internos con heridas leves luego de que el personal de seguridad realizara disparos de advertencia con escopetas de perdigones para restablecer el orden, el 28 de agosto de 2026. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc) advirtió este viernes que no permitirá que personas privadas de libertad ejerzan control sobre las autoridades de los centros penitenciarios.

"No puede haber ni aceptaremos presos dando órdenes a directores o a comandantes", afirmó la institución en un comunicado.

La advertencia se hacedías después del incidente reportado en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-XII) La Isleta, en Moca, en que cuatro internos resultaron con heridas leves.

El hecho ocurrió luego de una requisa en uno de los módulos del centro. Según las autoridades, ocho internos se resistieron a un operativo y lanzaron objetos contra el personal de seguridad. En el operativo fueron decomisadas sustancias ilícitas y teléfonos inteligentes .

Medidas contra corrupción

En el comunicado, la Dgspc sostuvo que los incidentes forman parte de la lucha que mantiene contra estructuras de corrupción dentro del sistema penitenciario y aseguró que continuará desmontándolas. Asimismo manifestó que esa batalla no se ganará en un día, pues la corrupción carcelaria ha sido históricamente estructural.

"La ganaremos enfrentándola en todos los terreros, con los delincuentes, con las familias cómplices y el personal detectado en corrupción. De manera abierta, ante todo el país y sin ocultar nada", precisó en el documento.

La institución aseguró que donde quiera que estén los allanarán y despojarán de ilícitos. "Los acusaremos con nuevos cargos penales y pediremos condenas adicionales mientras adoptamos las medidas administrativas y disciplinarias internas pertinentes", agregó.

Asimismo, sostuvo que seguirán enfrentando y sometiendo a la justicia a los familiares cómplices que continúen intentando introducir drogas y otros ilícitos y/o servir de correo de la violencia y la delincuencia. Además de dar seguimiento al comportamiento diario del personal penitenciario, a fin de sanear la institución.

Situación actual

Precisó que la educación y el trabajo obligatorios son la única vía para intentar la rehabilitación de la población delincuente en las prisiones, pero que este objetivo solo se podrá alcanzar cuando en cada centro penitenciario gobiernen sus autoridades legítimas.

"Las estructuras encubiertas de corrupción carcelaria seguirán siendo desmontadas y los incidentes y disturbios que organicen serán enfrentados, y reducidos a la obediencia todos sus participantes y cómplices, sin menoscabo de las acciones administrativas y judiciales adicionales", indicó.

El incidente ocurrido en Moca dejó a cuatro internos con heridas leves luego de que el personal de seguridad realizara disparos de advertencia con escopetas de perdigones para restablecer el orden. La dirección del centro informó entonces que mantenía una investigación abierta para establecer responsabilidades.