Noticias que fueron tendencia

Las noticias más leídas de Diario Libre durante la semana recorrieron asuntos que van desde un matrimonio que generó debate sobre su encaje en la legislación dominicana hasta investigaciones por presunto maltrato infantil.

La atención también se dirigió hacia el combate al comercio ilícito, luego del desmantelamiento de una fábrica clandestina de bebidas alcohólicas. A esos temas se sumaron los primeros movimientos de Juan Manuel Méndez para reorganizar el Intrant y enfrentar los problemas del tránsito.

En materia ambiental, la intervención de construcciones levantadas ilegalmente en la ribera del Yaque del Norte volvió a colocar a Jarabacoa bajo la mirada pública.

Un matrimonio trans y la explicación de la JCE

El matrimonio de dos personas trans generó atención pública y llevó a la Junta Central Electoral (JCE) a explicar por qué la unión es legal bajo las normas vigentes en la República Dominicana.

El punto determinante, según el organismo, es el sexo que consta oficialmente en las actas de nacimiento y documentos de identidad de los contrayentes. Uno aparece registrado como hombre y el otro como mujer.

La JCE sostuvo que el matrimonio cumplió con la Constitución y las leyes dominicanas.

El artículo 55 de la Carta Magna establece la protección de la familia sobre la base del matrimonio entre un hombre y una mujer, condición que, desde el punto de vista registral, se cumple en este caso.

La institución precisó así que la celebración de este matrimonio no supone una modificación de las normas dominicanas ni equivale al reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo. La legalidad de la unión descansa específicamente en la información consignada en los documentos oficiales de los esposos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/whatsapp-image-2026-09-02-at-122400-pm-33be02a2.jpeg Las autoridades ubicaron la fábrica de alcohol en San Cristóbal y establecieron que se enfocaban en productos de gama alta. (IMAGEN CEDIDA POR PROCONSUMIDOR)

Otra fábrica clandestina de bebidas prémium "descubierta"

Un operativo de las autoridades permitió desmantelar en Yaguate, San Cristóbal, una estructura dedicada a fabricar, etiquetar, envasar y distribuir ilegalmente bebidas alcohólicas, incluidas marcas prémium.

La operación fue encabezada por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Ceccom y con la coordinación de la Mesa de Ilícitos.

Las autoridades decomisaron 25,496 mercancías ilícitas, valoradas en unos 5.9 millones de pesos. Entre ellas había 4,780 botellas de licor prémium listas para ser distribuidas, 75 galones de alcohol puro, botellas vacías, tapas, etiquetas falsas, precintos fiscales y equipos utilizados para mezclar y envasar los productos.

La investigación había comenzado en abril, luego de que fuera interceptado un vehículo que transportaba 180 botellas de ron prémium adulterado.

El ministro Eduardo Sanz Lovatón aseguró que las acciones contra estas operaciones clandestinas continuarán, tanto por los riesgos que representan para la salud como por sus efectos sobre la recaudación fiscal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/ticia-21-7f1924b1.jpg Imagen de la fachada de la Fundación Restaurando Vida, Un Muerto que Revive, ubicada en el sector Feliciano, en La Pared del municipio Bajo de Haina, en la provincia San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Alarma por el rescate de 13 niños en una fundación en Haina

La fuga de un niño de 12 años destapó una investigación sobre las condiciones en que permanecían menores en la Fundación Restaurando Vida. Un Muerto que Revive, ubicada en el sector Feliciano, en La Pared de Haina.

Tras escapar, el adolescente acudió al destacamento policial de Hatillo y denunció presuntos maltratos.

El menor habría relatado que no asistía a la escuela y que realizaba trabajos de construcción. Posteriormente, las autoridades practicaron dos allanamientos y rescataron a otros 13 niños. Diario Libre constató dormitorios en condiciones de insalubridad y hacinamiento, además de una cocina improvisada y una serie de estrictas reglas colocadas en una pared del recinto.

El Ministerio Público y organismos especializados investigan el caso. El pastor Ángel Gabriel Capellán y otro miembro de la organización fueron detenidos. Esperan que se les conozca medidas de coerción.

La fundación llevaba más de 14 años operando en el lugar y vecinos aseguraron que existían interrogantes sobre las actividades desarrolladas allí, la procedencia de los menores y la regulación del establecimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/17/ministro-de-obras-publica-posesiona-al-nuevo-director-del-intrant-b1ae297f.jpeg Juan Manuel Méndez, director del Intrant; Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas y Milton Morrison, saliente director. (IMAGEN CEDIDA POR EL INTRANT)

Juan Manuel Méndez busca recuperar experiencia en el COE para el Intrant

Tras asumir la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Juan Manuel Méndez comenzó a identificar técnicos especializados que trabajaron anteriormente en la institución con la intención de evaluar su reincorporación.

Su propósito es recuperar experiencia y conocimiento acumulados en áreas relacionadas con el tránsito y la movilidad.

Méndez explicó que el tema había sido conversado con el presidente Luis Abinader antes de asumir el cargo. El funcionario, designado mediante el Decreto 551-26 en sustitución de Milton Morrison, considera que el fortalecimiento de la capacidad técnica será una de las piezas necesarias para reorganizar la institución.

El nuevo director también prepara un plan con medidas de corto, mediano y largo plazo para enfrentar los problemas del tránsito.

Entre los asuntos bajo evaluación figuran la señalización vial, los giros a la izquierda, la circulación de vehículos pesados y la inspección técnica vehicular, además de disposiciones de la Ley 63-17 que permanecen pendientes de aplicación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/intervencion-por-construcciones-ilegales-en-rio-yaque-del-norte-e1e98d01.jpeg Complejo de nueve edificaciones construido de manera ilegal dentro de la franja de protección de 30 metros del río Yaque del Norte, en la comunidad La Guázara, Jarabacoa. (IMAGEN CEDIDA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE.)

Medio Ambiente interviene construcciones en el Yaque

El Ministerio de Medio Ambiente intervino un complejo de nueve edificaciones construidas ilegalmente dentro de la franja de protección de 30 metros del río Yaque del Norte, en La Guázara, Jarabacoa.

Seis estructuras estaban en la parte frontal del proyecto, algunas prácticamente sobre la ribera, mientras las restantes se encontraban a unos 21.3 metros del cauce.

La intervención derivó en un entendimiento para que cinco de las edificaciones sean entregadas en decomiso al Ministerio. Entre ellas se encuentra una estructura principal de dos niveles y ocho habitaciones concebida para uso hotelero. Medio Ambiente evaluará si las construcciones pueden destinarse a proyectos comunitarios o ecoturísticos.

El proyecto ya había sido objeto de inspecciones, órdenes de cese y paralización y una sanción administrativa de 138,600 pesos. Medio Ambiente aclaró que el pago de esa multa no autorizaba la continuación de las obras.

Durante el operativo no hubo demoliciones para evitar que escombros y otros materiales terminaran afectando el cauce del Yaque del Norte.