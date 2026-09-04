OEA y Cámara de Cuentas suscriben acuerdo para reforzar la transparencia y la gestión antisoborno

La presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Emma Polanco Melo y el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin ( FOTO CEDIDA POR LA OEA )

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) suscribió este viernes un acuerdo con la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), orientado a fortalecer las capacidades de esa institución y consolidar su sistema de gestión antisoborno.

El convenio, firmado en la sede de la organización hemisférica, en Washington, D. C., contempla acciones dirigidas a contribuir a que la Cámara de Cuentas sea una institución más íntegra y moderna, así como a promover una administración más transparente de los recursos públicos.

Durante el encuentro, el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, destacó la relevancia de la iniciativa para el fortalecimiento institucional de la Cámara de Cuentas.

"Una de las instituciones más importantes dentro de un sistema democrático es la encargada de realizar auditorías, fiscalizar el gasto y garantizar la rendición de cuentas. Por ello, considero que este acuerdo constituye otro paso importante para fortalecer la transparencia, la integridad, la rendición de cuentas, la buena gobernanza y las prácticas democráticas en nuestras sociedades", afirmó.

Como parte del acuerdo, la Secretaría General de la OEA brindará acompañamiento técnico para la elaboración de un diagnóstico institucional y capacitará al personal de la Cámara de Cuentas en la norma ISO 37001, relacionada con los sistemas de gestión antisoborno.

La presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Emma Polanco, resaltó el alcance del convenio para el proceso de transformación de la entidad.

Capacitación y diagnóstico

"El acuerdo que hoy suscribimos con la Secretaría General de la OEA representa un hito dentro de nuestra transformación y se concentra específicamente en el fortalecimiento de nuestro sistema de gestión antisoborno", expresó Polanco.

De acuerdo con una nota de prensa, la iniciativa procura familiarizar a los funcionarios de la Cámara de Cuentas con la norma ISO 37001, estándar internacional que establece criterios para los sistemas de gestión antisoborno y ayuda a las organizaciones a prevenir y combatir prácticas de corrupción.

La OEA tendrá a su cargo la implementación del plan de capacitación y del diagnóstico institucional, además de la asignación del personal especializado que acompañará el proceso.

Este convenio se suma a la cooperación que la OEA mantiene con la República Dominicana en materia de transparencia e integridad pública, mediante iniciativas como el Programa Interamericano de Datos Abiertos para Prevenir y Combatir la Corrupción (PIDA).

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