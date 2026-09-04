Onesvie ha evaluado 1,089 edificios en Naco para conocer su vulnerabilidad sísmica

Autoridades durante rueda de prensa de este jueves donde se dio a conocer el simulacro. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

A propósito de que el próximo martes 8 de septiembre el país realizará un simulacro nacional de evacuación por terremoto, la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) informó que ha evaluado 1,089 edificios en el sector Naco, en el Distrito Nacional, como parte de sus trabajos preventivos.

El director de la Onesvie, Leonardo Reyes Madera, explicó que el objetivo de estas evaluaciones es identificar posibles debilidades en las edificaciones y determinar sus niveles de vulnerabilidad ante un evento sísmico.

"Hemos evaluado mil ochenta y nueve edificios en Naco, por poner un ejemplo, y estamos clasificando cuáles son los niveles de vulnerabilidad y eso se le va a entregar a la junta de vecinos", dijo Reyes Madera.

"Lo importante de esto es que nosotros seamos capaces de detectar a tiempo la situación de la vivienda donde yo estoy, donde está tu familia, donde están tus hijos, donde están tus padres", señaló.

Indicó que la institución ha iniciado levantamientos en distintos sectores del país, comenzando por Santo Domingo.

Más de 2,000 solicitudes pendientes

El funcionario destacó que, aunque la Onesvie presta principalmente sus servicios al sector público, también ha abierto sus puertas al sector privado y a personas físicas que soliciten evaluaciones de sus edificaciones, las cuales se realizan de manera gratuita.

Actualmente, la institución cuenta con más de 2,000 solicitudes pendientes de evaluación, debido al aumento de la preocupación ciudadana por la actividad sísmica registrada recientemente en la región.

El director de la Onesvie aclaró que estas inspecciones tienen un carácter preventivo y buscan que las personas se ocupen de conocer las condiciones de las edificaciones donde viven o trabajan.

Explicó que, cuando durante una evaluación se identifica la necesidad de un estudio más profundo, se orienta al propietario para que acuda a profesionales calificados que puedan realizar los análisis estructurales correspondientes.

La Onesvie continuará con los levantamientos en otros sectores del país, con el propósito de identificar edificaciones vulnerables y contribuir a la prevención ante posibles terremotos.