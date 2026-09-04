MP solicita cuatro meses de prórroga para presentar acusación formal en el caso Senasa

La fiscal Rosa Alba García explicó al juez Deiby Timoteo las razones por la solicitud de extensión de la prórroga. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

El Ministerio Público solicitó al Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional una prórroga de cuatro meses para concluir la investigación de corrupción contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Durante la audiencia, la fiscal Rosa Alba García explicó al juez Deiby Timoteo que el pedimento responde a informes y experticias pendientes de la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y empresas privadas, cuyo procesamiento se ha extendido debido al volumen de evidencias recopiladas durante la investigación.

Experticias pendientes

Entre los trabajos pendientes también se encuentran los relacionados con el análisis de información financiera, con los que el órgano persecutor busca establecer el recorrido de los recursos bajo investigación y avanzar en la determinación de posibles responsabilidades patrimoniales.

Según expuso la magistrada, algunas de las instituciones requeridas han informado a la Fiscalía que todavía no han concluido los trabajos y que necesitan un plazo adicional para entregar las experticias.

En ese sentido, indicó que el Ministerio Público necesita contar con los resultados antes de presentar su acto conclusivo, debido a que esos reportes podrían resultar relevantes para sustentar las actuaciones procesales que correspondan.

García también hizo referencia a una nueva línea de investigación relacionada con varios centros de salud.

Reacciones de las defensas

Piden variación

Por su parte, las defensas de Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Spiker se opusieron a la prórroga solicitada por el Ministerio Público y plantearon que, en caso de ser acogida, se revise la medida de coerción que pesa sobre sus representados.

En tanto, Francisco Minaya no objetó la extensión del plazo, pero solicitó al tribunal que también se modifique la medida de coerción que le fue impuesta.