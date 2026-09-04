PUCMM rinde homenaje a Flavio Darío Espinal Hued con inauguración de aula-estrado en Santiago

El corte de cinta que dejó formalmente inaugurado el nuevo espacio académico dedicado a Flavio Darío Espinal Hued en la PUCMM. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) puso este viernes a disposición de sus estudiantes de Derecho un nuevo espacio para la práctica de audiencias, debates y competencias jurídicas, al inaugurar el aula-estrado Flavio Darío Espinal Hued, dedicada a la memoria del primer decano de esa facultad.

Ubicada en el segundo nivel del edificio Padre Arroyo, en el campus Santiago, el nuevo espacio está equipado con pantalla interactiva, sistema integrado de sonido y cámaras para videoconferencias, recursos que permitirán desarrollar audiencias simuladas, debates, argumentaciones, competencias académicas, conferencias y actividades de formación continua.

Equipamiento del aula

Durante el acto, el rector de la PUCMM, reverendo padre Secilio Espinal, destacó la importancia de contar con instalaciones que permitan complementar la formación teórica de los futuros abogados con experiencias prácticas.

De su lado, la presidenta de la Fundación Madre y Maestra, Mercedes Carmen Capellán, resaltó que la nueva área fue concebida para contribuir al fortalecimiento de la enseñanza jurídica y poner a disposición de los estudiantes instalaciones modernas y tecnológicamente equipadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/0e0e30cb-29e5-4112-a7c9-7d9cf8b28afc-46961da5.jpg Flavio Darío Espinal, Mercedes Carmen Capellán, el padre Sesilio Espinal y Edwin Espinal Hernández. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Testimonios y reconocimientos

En representación de la familia, Flavio Darío Espinal, hijo del homenajeado, expresó su agradecimiento por la decisión de honrar la memoria de su padre mediante un espacio dedicado a la formación de nuevas generaciones de profesionales del Derecho.

Durante sus palabras, recordó los vínculos de su progenitor con los fundadores de la universidad y, de manera especial, su estrecha colaboración con monseñor Agripino Núñez Collado durante los primeros años de la institución.

Asimismo, destacó que su padre asumió la responsabilidad de estructurar la Facultad de Derecho cuando la universidad inició sus actividades académicas.

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Trayectoria de Flavio Darío Espinal

El historiador Edwin Espinal Hernández realizó una semblanza sobre la trayectoria del jurista, en la que resaltó sus aportes al Derecho, su desempeño como juez y abogado, así como su papel en la formación de varias generaciones de profesionales.

El historiador resaltó que como primer decano de la Facultad de Derecho de la institución académica, Espinal Hued participó en la elaboración del pénsum y en la selección de los primeros docentes de la carrera.

La nueva aula estará disponible para prácticas jurídicas y competencias estudiantiles, así como para actividades de la comunidad jurídica, incluidos procesos arbitrales y otros encuentros profesionales.

El aula fue auspiciada por la Fundación Madre y Maestra y la Escuela de Derecho del campus Santiago.

El proyecto contó además con el respaldo de las firmas de abogados Estrella & Tupete y Guzmán Ariza.