Nayely Altagracia Capellán, de 25 años, espera terminar de recuperarse satisfactoriamente después de sobrevivir a un ataque que pudo terminar con su existencia. Su expareja sentimental, Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas le propinó 26 estocadas en distintas partes del cuerpo, en un hecho ocurrido en la comunidad Las Cabuyas, en La Vega.

Hoy, desde su residencia, la joven madre de tres niñas, de 10, 7 y 4 años, dice que su recuperación va en franca mejoría "gracias a Dios".

Para Nayely, una de las prioridades, una vez pueda recuperarse plenamente, será buscar ayuda psicológica para ella y las menores. Y es que el ataque ocurrió frente a sus hijas.

"Después que yo esté más recuperada, tenemos que ir a coger terapia", cuenta.

La joven madre entiende que necesitarán acompañamiento profesional para procesar el trauma, superar las imágenes y el miedo que quedaron después de aquella agresión.

Marcas físicas

Además, la joven madre lleva las marcas del ataque en brazos, piernas, rostro, cuello, pecho y debajo de uno de sus senos.

Una de las heridas en el brazo izquierdo le ha provocado dificultades para mover los dedos, por lo que deberá continuar bajo seguimiento médico.

Los doctores le indicaron que, una vez le retiren los puntos, deberá someterse a nuevas evaluaciones para determinar la evolución de las lesiones.

Diez años de una relación marcada por el maltrato verbal

Nayely conoció a su agresor cuando apenas tenía 15 años y él 16. Durante aproximadamente una década mantuvieron una relación de la que nacieron sus tres hijas. Según relata, durante esos años sufrió agresiones verbales, pero asegura que no había sido víctima de ataques físicos hasta que decidió poner fin a la relación en 2023. Dijo que en ese momento llegó a solicitar una orden de protección contra su agresor por violencia de género.

Indicó que llevó el documento a las autoridades policiales, pero, según explica, nunca llegó a ejecutarse.

"Dijeron que iban a salir a buscarlo", recuerda.

Relata que con el paso del tiempo, ambos retomaron la relación y el proceso quedó paralizado.

Nayely cuenta que hace dos meses aproximadamente decidió separarse nuevamente de Caraballo Cárdenas debido a las agresiones verbales.

Indicó que durante ese período, el hombre acudía a la vivienda para visitar a sus hijas y, según ella, también intentaba convencerla de retomar la relación.

El desenlace fue el ataque a cuchilladas que la dejó gravemente herida.

Ahora, la joven madre espera que la justicia siga haciendo su trabajo luego de que el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Vega impuso 12 meses de prisión preventiva contra Caraballo Cárdenas, acusado de propinarle las 26 estocadas.

El imputado fue enviado al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Isleta Moca, en la provincia Espaillat, mientras avanza el proceso judicial.

Nayely Altagracia Capellán dice estar conforme con la sanción inicial, aunque espera que el caso continúe hasta establecer las responsabilidades correspondientes.

Apoyo familiar

La familia se ha convertido en uno de los principales pilares de apoyo para la víctima de violencia de género durante este proceso de recuperación.

Rosa María Capellán, madre de la joven, describió el proceso como una etapa difícil para los parientes desde que recibió la noticia de la agresión. Sin embargo, aseguró que mantienen la esperanza en la recuperación de su hija y que, en medio de la situación, han permanecido a su lado brindándole acompañamiento y apoyo emocional.

Mientras las cicatrices comienzan a cerrar, Nayely y su familia esperan que la justicia haga su parte. Y, sobre todo, que aquel ataque que casi le arrebata la vida no sea el final de su historia, sino el comienzo de una nueva etapa para ella y sus hijas.