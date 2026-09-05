El Ejército inicia levantamiento de cuarteles en la frontera para mejorar condiciones de soldados

El mayor general Jimmy Arias Grullón encabezó el recorrido en las zonas fronterizas. ( CEDIDA POR EL EJÉRCITO DE LA REPÚBLICA )

El Ejército de la República Dominicana informó este sábado la realización de un levantamiento estructural y operativo de los recintos militares de la institución ubicados a lo largo de la frontera, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los soldados y actualizar nuevas estrategias de seguridad en la línea limítrofe.

Durante un recorrido de supervisión que inició el viernes en Manzanillo y concluyó este sábado en Jimaní, el alto mando militar priorizó la evaluación de algunos destacamentos donde pernoctan las tropas desde Dajabón hasta Pedro Santana en Elías Piña.

Las disposiciones de remozamiento buscan garantizar que las instalaciones cuenten con suministro de agua, energía eléctrica y baños dignos.

"El soldado es el primer recurso humano que nosotros tenemos para hacer cumplir las leyes", expresó el comandante general del Ejército, mayor general Jimmy Arias Grullón a través de una nota de prensa.

Explicó además que este levantamiento en el terreno permitirá adquirir una nueva perspectiva para planificar tácticas de defensa actualizadas.

Condiciones en la frontera

Al evaluar la listeza de las tropas, el oficial general destacó que la frontera cuenta actualmente con una cantidad de personal "sin precedentes".

Este despliegue se mantiene en constante sincronización con el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront), la Dirección General de Migración y el C5i del Ministerio de Defensa.

El comandante general del Ejército de República Dominicana garantizó que las brigadas Tercera, Cuarta y Quinta mantienen el personal operativo necesario para responder a cualquier contingencia.

Durante el trayecto, el alto mando militar supervisó minuciosamente el Puesto Entrada Don Miguel, la Fortaleza General José Cabrera en Loma de Cabrera, la 17ma. Compañía en Restauración, los puestos de Los Algodones, El Corte, La Cadena, El Fortín y Guaroa.

También el Destacamento de Bánica, el Destacamento Macasías y la Fortaleza La Estrelleta en Elías Piña, concluyendo la jornada con su llegada a la sede de la Tercera Brigada de Infantería.

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