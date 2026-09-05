Migración detiene a 38 haitianos en "pica pollos" y comedores chinos del Gran Santo Domingo

La DGM informó que sus inspectores intervinieron 12 establecimientos de comida, en su mayoría "pica pollos chinos", durante un operativo realizado en cinco de las principales arterias comerciales del Gran Santo Domingo. Durante el operativo fueron detenidos 38 ciudadanos haitianos con estatus migratorio irregular. ( FOTO DISTRIBUIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN )

La Dirección General de Migración (DGM) informó este sábado que sus inspectores intervinieron 12 establecimientos de comida, en su mayoría "pica pollos chinos", durante un operativo realizado en cinco de las principales arterias comerciales del Gran Santo Domingo.

De acuerdo con la institución, durante el operativo fueron detenidos 38 ciudadanos haitianos con estatus migratorio irregular: 34 hombres y cuatro mujeres, quienes realizaban labores de cocina y venta al público.

El despliegue de los agentes de interdicción abarcó establecimientos ubicados en las avenidas San Martín, Tiradentes, Nicolás de Ovando, Las Palmas y la Carretera Vieja.

Negocios inspeccionados

Entre los negocios inspeccionados figuran el Comedor Mechy, localizado en la avenida San Martín, así como Expreso Siglo, Expreso Aurora, Expreso Wilsin, Mi Gusto y D´ Gavy Pechurina.

La ruta de verificación migratoria también incluyó los establecimientos Pica Pollo Expreso Kally, Pica Pollo Millón, Papa Pollo, Chino Pollo, Pica Pollo Salud y Pica Pollo Rico Sabor.

Según la DGM, durante el recorrido las autoridades requirieron la documentación de las personas presentes en los establecimientos, como parte de las acciones destinadas a verificar el cumplimiento de la Ley General de Migración dentro del sector comercial de la capital.

La institución señaló que estas inspecciones forman parte de los operativos de rutina que realiza, amparada en las disposiciones de la Ley 285-04, con énfasis en negocios de expendio de alimentos y otros sectores productivos del país.