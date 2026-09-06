RD y UE impulsarán estudios sobre tierras raras, galio y escandio en Pedernales

El embajador de la Unión Europea en el país, Raúl Fuentes Milani y el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó Haza. ( CEDIDA POR CANCILLERÍA )

República Dominicana y la Unión Europea acordaron impulsar estudios científicos para determinar el potencial de tierras raras, galio y escandio presentes en depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila, en Pedernales, bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y transparencia.

El compromiso quedó establecido mediante una Declaración Conjunta suscrita por el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó Haza, y el embajador de la Unión Europea en el país, Raúl Fuentes Milani, durante un acto celebrado en la sede de la Cancillería, con la participación del ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echavarría.

De acuerdo con un documento de prensa, la iniciativa busca fortalecer el conocimiento científico sobre estos recursos minerales y las capacidades técnicas nacionales, antes de evaluar posibles proyectos relacionados con su aprovechamiento.

"Para República Dominicana, conocer nuestros recursos es el primer paso para poder tomar buenas decisiones sobre ellos. Necesitamos información científica sólida que nos permita evaluar sus posibilidades y, al mismo tiempo, garantizar que cualquier decisión futura responda a criterios de sostenibilidad, transparencia, protección del medio ambiente y, sobre todo, al interés nacional", destacó Bisonó.

El embajador de la Unión Europea señaló que la cooperación no se limitará al financiamiento de los estudios.

"Queremos contribuir a generar conocimientos, transferir tecnología y fortalecer las capacidades nacionales para que la República Dominicana tome las decisiones informadas sobre el futuro de sus recursos", sostuvo Fuentes Milani.

Estudio costará más de 538,000 euros

Como parte del acuerdo, las partes reconocieron el contrato de subvención suscrito con la Universidad de Barcelona para realizar la caracterización mineralógica de las tierras raras, el escandio y el galio presentes en los depósitos de Pedernales.

El proyecto tendrá un costo total de 538,709.50 euros, financiado mediante aportes de la Unión Europea, el Gobierno dominicano y la Universidad de Barcelona.

Los recursos serán destinados a actividades técnicas y científicas, análisis especializados, investigaciones en territorio dominicano, adquisición de insumos y transferencia de conocimientos al personal técnico nacional.

La declaración también contempla impulsar iniciativas para fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar instrumentos para proyectos de minería sostenible y promover proyectos de cooperación internacional no reembolsable.

Las autoridades destacaron, además, la importancia de promover una actividad minera responsable y compatible con la protección de los recursos naturales.

Antecedentes de las tierras raras en Pedernales

El proyecto da continuidad a investigaciones realizadas en República Dominicana mediante el Programa SYSMIN II, a través del cual la Unión Europea identificó entre 2010 y 2011 la presencia de tierras raras en las bauxitas de Pedernales.

Estos estudios contribuyeron a ampliar el conocimiento sobre el potencial mineralógico del país y sirven ahora como base para nuevas investigaciones sobre la composición y características de estos depósitos.

Durante el acto estuvieron presentes los viceministros Francisco Caraballo, Opinio Díaz, Ramón Pérez Fermín y Celinés Toribio, así como la embajadora de España en República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos; el vicepresidente ejecutivo de la Empresa Minera Dominicana (EMIDOM), Miguel Ángel Díaz, y otros funcionarios de la Cancillería, el Ministerio de Energía y Minas, la Unión Europea y EMIDOM.