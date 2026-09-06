Director de la PN advierte a agentes: "Cada actuación pone en juego la imagen de la institución

Director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García. ( FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA )

El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, llamó este domingo a agentes de la Dirección Regional Sur a actuar con disciplina, respeto a la ciudadanía y estricto apego a las leyes, al advertir que la conducta de cada policía compromete directamente la imagen de toda la institución.

El oficial encabezó un encuentro de proximidad con más de 600 miembros de las diferentes unidades y dependencias policiales de la región, celebrado en el auditorio Antonio Méndez de la UASD recinto Barahona.

Durante el conversatorio, Rodríguez García insistió en que vestir el uniforme policial no representa un privilegio, sino una responsabilidad frente a la sociedad, por lo que exhortó a los agentes a actuar con profesionalidad, ética y verdadera vocación de servicio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/whatsapp-image-2026-09-06-at-151218-81c10fda.jpeg Encuentro con miembros de la Policía Nacional. (FOTO CEDIDA POR LA PN)

El director policial hizo énfasis en el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y llamó a los policías a evitar actuaciones que puedan quebrantar la confianza de la población en la institución encargada de garantizar la seguridad ciudadana.

Mensaje institucional

"Cada actuación cuenta", fue el mensaje que marcó las orientaciones del alto oficial, quien destacó que el comportamiento de un agente, tanto dentro como fuera de servicio, puede fortalecer o afectar la credibilidad de la Policía Nacional.

Rodríguez García también llevó su mensaje al terreno personal y familiar, recordando a los agentes que los valores no terminan cuando concluye la jornada laboral. Los exhortó a ser buenos padres, madres, hijos y cabezas de familia, al considerar que un policía con principios sólidos también contribuye a fortalecer la institución.

El encuentro permitió, además, mantener un contacto directo con los miembros de la Policía en la región Sur, escuchar sus inquietudes y reforzar las principales directrices que deben orientar el ejercicio de sus funciones.

La actividad forma parte de la estrategia de proximidad y fortalecimiento institucional impulsada por la Dirección General de la Policía Nacional, con el objetivo de consolidar una institución más profesional, cercana y humana, pero también más comprometida con el cumplimiento de la ley y la protección de la ciudadanía.

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