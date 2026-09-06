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tiroteo cumpleaños
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Matan a tiros a hombre en pleno cumpleaños; comunidad cuestiona por qué presunto agresor estaba libre

El presunto autor del homicidio, identificado como Jauny, ya había tenido problemas con la ley por un incidente previo con armas de fuego

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    Matan a tiros a hombre en pleno cumpleaños; comunidad cuestiona por qué presunto agresor estaba libre
    Wilson Mateo fue ultimado de tres disparos. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

    Lo que debía ser una celebración terminó convertido en una escena de sangre y muerte en la comunidad de Bombita, en Barahona, donde Wilson Mateo fue ultimado de tres disparos mientras participaba en un cumpleaños durante la madrugada de este domingo.

    Mateo recibió impactos de bala en la cabeza, la boca y el tórax, quedando tendido en medio de un charco de sangre en la calle principal de la comunidad. El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:15 de la madrugada, en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades.

    La muerte de Mateo ha provocado indignación y cuestionamientos entre residentes de Bombita, quienes aseguran que la víctima era una persona tranquila y que, supuestamente, no tenía problemas con nadie.

    El cadáver fue levantado alrededor de las 6:18 de la mañana por el médico legista, acompañado por agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público. Posteriormente, el cuerpo fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) de Azua para los procedimientos correspondientes.

    ¿Por qué estaba en libertad?

    La indignación aumenta entre comunitarios debido a que, según informaciones obtenidas, el supuesto autor del homicidio identificado como Jauny ya había sido perseguido por la Policía Nacional por un incidente con armas de fuego.

    El antecedente se remonta al 15 de agosto de 2025, cuando presuntamente realizó varios disparos al aire y una de las balas alcanzó a una menor de edad, quien habría sufrido una quemadura de primer grado en la parte posterior del tórax.

    Tras aquel episodio, el hombre se habría entregado a las autoridades en de Dicrim en Barahona, pero posteriormente fue puesto en libertad por un tribunal, según las informaciones suministradas.

    Ahora, casi un año después de aquel episodio, su nombre vuelve a aparecer en medio de un nuevo y sangriento incidente que terminó con la vida de Wilson Mateo.

    Mientras la comunidad exige respuestas, las autoridades profundizan las investigaciones para determinar qué provocó el ataque, cuál fue el verdadero móvil y dónde se encuentra el presunto responsable.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.