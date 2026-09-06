Accidente de avión de Amazon Air en Miami afecta vuelos en el AILA
Se han reportado cinco muertos hasta el momento
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó este domingo que varios vuelos desde y hacia Miami, Estados Unidos, han registrado retrasos debido a las restricciones operativas provocadas por el accidente de un avión de carga de Amazon Prime Air en el Aeropuerto Internacional de Miami. Hasta el momento se han reportado cinco personas fallecidas e igual número de lesionados.
El encargado de Comunicación Corporativa de Aerodom, Luis José López Mena, dijo a Diario Libre que, hasta el momento, no se ha producido ninguna cancelación de vuelos como consecuencia del accidente, aunque sí se han registrado retrasos en varias operaciones con destino u origen en Miami en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA).
Vuelos afectados:
- AA2367 SDQ-MIA
- AA2171 SDQ-MIA
- AA1821 MIA-SDQ
López Mena indicó que la situación se mantiene bajo monitoreo y recomendó a los pasajeros comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para verificar el estado de sus vuelos y cualquier eventual modificación en sus itinerarios.
Accidente en Miami
La afectación se produce luego de que un avión de carga Boeing 767-300 de Prime Air, que había despegado desde San Juan, Puerto Rico, se saliera de la pista al llegar al Aeropuerto Internacional de Miami.
De acuerdo con información de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el incidente ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde, hora local, y provocó el cierre temporal de las pistas y vías de rodaje del aeropuerto, lo que obligó a suspender los despegues y aterrizajes. Hasta el momento, hay cinco fallecidos.
El accidente también generó desvíos de vuelos que tenían a Miami como destino y alteró las operaciones aéreas hacia esa ciudad.
Aerodom mantiene el seguimiento de la situación y reiteró el llamado a los pasajeros a consultar con sus aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto, debido a que los horarios podrían experimentar cambios mientras permanezcan las restricciones en Miami.