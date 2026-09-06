Santiago recuerda a los héroes de la Batalla del 6 de Septiembre de 1863

Militares realizan los honores correspondientes durante el acto conmemorativo por el 163 aniversario de la Batalla del 6 de Septiembre de 1863, en Santiago. ( FOTOGRAFÍAS CEDIDAS POR LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SANTIAGO )

Autoridades civiles y militares conmemoraron este domingo en Santiago la Batalla del 6 de Septiembre de 1863, con un acto de homenaje a los héroes de la Restauración de la República Dominicana, celebrado en la Fortaleza San Luis.

La actividad fue organizada por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el Ministerio de Educación, la Gobernación Provincial y el Ayuntamiento de Santiago, con la participación de miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y estudiantes abanderados de distintos centros educativos.

La gesta histórica estuvo encabezada por los generales Gaspar Polanco y Pepillo Salcedo y estuvo marcada por el incendio de la Villa de Santiago y el desalojo de las tropas españolas, en el contexto de la lucha por la restauración de la soberanía nacional.

Durante el acto, el director de la Regional 08 del Ministerio de Educación, Pedro Pablo Marte, destacó que el legado de los héroes debe reflejarse en el compromiso ciudadano con el país.

"Nuestra obligación es trabajar por una República Dominicana más solidaria, más justa, más educada, más enfocada en el cumplimiento de los deberes ciudadanos", sostuvo Marte.

El funcionario señaló que los combatientes de la Batalla del 6 de Septiembre de 1863 contribuyeron a recuperar la soberanía y la autodeterminación del pueblo dominicano.

Efemérides Patrias resalta unidad nacional

El presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, resaltó el espíritu nacionalista y la defensa del territorio y de la dominicanidad mostrados por los combatientes que enfrentaron a las fuerzas españolas tras la anexión de la República Dominicana a España.

"Esta Batalla es uno de los acontecimientos bélicos más impactantes de América. Esto nos confirma que los dominicanos actuando unidos logramos grandes cosas en la construcción de un mejor país", expresó Uribe.

Durante la reseña histórica de la batalla, el historiador y coronel Sócrates Suazo Ruiz afirmó que la fecha tiene una dimensión histórica comparable con el 27 de febrero y el 16 de agosto.

"Esta fecha del 6 de septiembre, tiene igual dimensión que el 27 de febrero y que el 16 de agosto, dado que sin esta batalla no habría independencia ni restauración", sostuvo Suazo Ruiz.

Acto incluyó honores militares

La ceremonia incluyó la entonación del Himno Nacional, a cargo de miembros de la Segunda Brigada del Ejército de República Dominicana, así como 15 disparos de cañón de salva en honor a los héroes de la gesta restauradora.

En representación de la gobernadora provincial, Rosa Santos, ofreció las palabras de bienvenida Juan Madera, mientras que la invocación a Dios estuvo a cargo del arzobispo Héctor Rafael Rodríguez.

La vicealcaldesa Mariana Moreno participó en representación del alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez.

Las palabras finales estuvieron a cargo del comandante del Comando Conjunto Norte de las Fuerzas Armadas, general Mauricio Ludovino Fernández, quien agradeció a las autoridades por permitir que la Fortaleza San Luis fuera escenario de la conmemoración.

En el homenaje participaron estudiantes abanderados de los centros educativos Padre Zegrí, Emilio Prud'Homme, Onésimo Jiménez, IPISA y Emiliano Tardif.