Policía anuncia que apresó a cinco de los prófugos más buscados de Santo Domingo Este

Collage de prófugos capturados por la Policía Nacional en Santo Domingo Este. ( CEDIDAS POR LA POLICÍA NACIONAL )

La Policía Nacional informó este lunes la captura de cinco de los hombres considerados entre los prófugos más buscados del municipio Santo Domingo Este, quienes eran requeridos mediante órdenes de arresto por su presunta vinculación con distintos hechos delictivos.

De acuerdo con una nota de prensa, los detenidos fueron identificados como Keiser Tejeda Domínguez (a) la Volanta, de 19 años; José Alberto Medina (a) Chiquito, de 23; Edwin Vargas Santana (a) Negrón, de 40; Elkis Corporán (a) Elki y/o Caramelo, de 21; y un adolescente, señalado como presunto implicado en un caso de homicidio.

Delitos investigados

Los apresados eran buscados por su presunta participación en casos de homicidio, robo agravado y asalto a mano armada, registrados en distintos sectores de Santo Domingo Este, conforme indica el informe policial.

La institución sostuvo que durante las operaciones también fue capturado un sexto hombre que figuraba entre los más buscados de la demarcación; sin embargo, no fue identificado.

Los detenidos se encuentran bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.