Cobre en récord mundial pone el foco sobre la producción dominicana

La mina Cerro de Maimón de Cormidom. ( IMAGEN DE ARCHIVO CEDIDA POR CORMIDOM. )

El cobre marcó otro récord este lunes por los temores de que la oferta sea insuficiente por una caída en la producción en Chile y otros países, en un momento de creciente demanda por la transición energética, la inteligencia artificial y su uso en defensa.

Hacia las 16H05 GMT, la tonelada de cobre operaba a 14,505 dólares en la Bolsa de Metales de Londres en una jornada en la que esta materia prima subió a un máximo histórico de 14,533 dólares.

La cotización del metal rojo ya marcó récords este año al inicio de la guerra en Oriente Medio y también está sostenida por inquietudes sobre la política arancelaria que impulsa el gobierno de Donald Trump.

El alza del metal rojo está impulsada por "informes que indican que la producción chilena de cobre, que ya llevaba un tiempo en dificultades, cayó un 9,4% en comparación con el mismo período del año anterior debido a condiciones climáticas desfavorables", explicó Barbara Lambrecht, analista de Commerzbank.

Chile es el mayor productor de mineral de cobre del mundo y el año pasado algunos incidentes en las minas ya habían frenado la producción. Además, las cifras publicadas este lunes por el Banco Central del país muestran una caída en las exportaciones en las últimas semanas.

Otros incidentes, especialmente en Indonesia, también contribuyeron al aumento de los precios del cobre.

Los analistas prevén que la demanda de este metal, muy utilizado en la industria, aumente considerablemente debido a las crecientes necesidades para la transición energética, los centros de datos de inteligencia artificial y el sector de la defensa.

Lambrecht destacó que "al mismo tiempo, los datos oficiales del Departamento de Comercio de Estados Unidos han confirmado las estimaciones anteriores según las cuales las importaciones estadounidenses de cobre refinado alcanzaron un nuevo récord de 225.000 toneladas en julio".

La experta destacó que es "el nivel más alto desde el inicio de la serie estadística en 1990".

Esta tendencia también muestra que el mercado sigue operando influido por inquietudes sobre la posibilidad de nuevos aranceles en Estados Unidos.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump agitó la amenaza de imponer gravámenes específicos al cobre, pero en su última salva arancelaria eximió al cobre y hasta ahora se limitó a aplicar nuevas tasas a los productos semielaborados (tubos, alambres, barras, placas).

Las expectativas dominicanas

El país explota el metal en Cerro de Maimón y las exportaciones de cobre y sus manufacturas alcanzaron US$86 millones en el primer semestre de 2026, según Aduanas, mientras que en el 2025 las exportaciones sumaron 118.1 millones

Martín Valerio, director Ejecutivo, Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana resalta que el récord "definitivamente tiene un impacto en la economía a nivel de exportaciones", porque a los precios de favorables puede generar una mejor condición para la inversión aquí en República Dominicana, así también como al desarrollo del proyecto minero.

Las exportaciones contribuyen con la balanza de pago, o sea, a la hora de que se reporten esas ventas, pues le conviene al país, recalcó y recordó que estos aumentos tienen impactos directos en la recaudación fiscal.