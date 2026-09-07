Defensa Civil alerta sobre fallas de seguridad en camiones que distribuyen GLP en Santiago

Camión distribuidor de GLP abastece a un establecimiento comercial mientras permanece estacionado en una vía de Santiago ( CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LA DEFENSA CIVIL )

La Defensa Civil alertó este lunes sobre deficiencias de seguridad detectadas en algunos camiones utilizados para el expendio y suministro de gas licuado de petróleo (GLP) en Santiago, una situación que, según el organismo, podría provocar accidentes de graves consecuencias.

Ante esta situación, la institución llamó al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) a reforzar la supervisión y adoptar las medidas correspondientes contra las empresas cuyos vehículos y equipos de trabajo no cumplan con los estándares de seguridad establecidos para este tipo de operaciones.

Condiciones de seguridad

Francisco Arias, director regional de la Defensa Civil y subdirector nacional, explicó que una de las principales preocupaciones está relacionada con el proceso de llenado de cilindros de GLP que realizan los camiones durante el servicio a domicilio.

Señaló que, durante el suministro, deben utilizarse adecuadamente dispositivos preventivos, como conos de seguridad y extintores, además de contar con los equipos necesarios para realizar el trabajo de forma segura.

Arias también destacó la importancia de que los vehículos estén debidamente identificados y de que el personal técnico, el conductor y su ayudante cumplan rigurosamente con los protocolos establecidos para el manejo y suministro del combustible.

Incidentes registrados

El socorrista recordó que en distintos puntos del país se han registrado incidentes relacionados con estas operaciones.

Citó como ejemplo un caso ocurrido en el municipio de Esperanza, donde un inconveniente con una manguera durante el suministro de GLP provocó un incendio de consideración.

"Hay empresas que sí cumplen con los estándares de seguridad y debemos reconocerlo. Sin embargo, nos preocupa que una gran cantidad de estos vehículos no esté aplicando correctamente las medidas preventivas", expresó Arias.

Advirtió que no se puede esperar a que ocurra una tragedia para tomar medidas.