Escuela desconoce qué sustancia química afectó a estudiantes y empleados en Sabana Perdida

Centro educativo Modalidad en Artes Prof. Omar de León, en Sabana Perdida. ( DIARIO LIBRE / HENRY ARVELO )

Alrededor de 15 empleados del Centro Educativo Modalidad en Artes Prof. Omar de León, entre maestros, personal de secretaría y conserjes, resultaron afectados tras la exposición a una sustancia química, en un hecho registrado el pasado jueves en el sector El Cristal, Sabana Perdida.

A ellos se suman unos 10 estudiantes que, según informó el centro educativo a Diario Libre, también presentaron afectaciones tras la exposición a un fuerte olor, similar al cloro, que se propagó por la zona.

Joan Cabrera, coordinador de Registro y Control Académico del centro, explicó que cuatro estudiantes tuvieron que permanecer hospitalizados y recibieron atención médica hasta el sábado.

"Alrededor de 15, entre maestros, secretaria y conserje, fueron afectados en lo que se socorría a los niños", relató.

El personal del centro también continúa presentando algunas molestias que atribuye a la exposición, entre ellas irritación en la garganta, síntomas gripales y problemas respiratorios.

Desconocen qué sustancia provocó la emergencia

Una de las principales preocupaciones de la comunidad educativa es que, varios días después del incidente, todavía se desconoce con precisión qué sustancia fue liberada, qué provocó el escape y si se ha realizado algún estudio para determinar los efectos de la exposición.

"Nosotros no sabemos ni qué tóxico fue. Uno no sabe ni qué químicos, uno no sabe nada, simplemente sabe que hay una secuela, una irritación en la garganta que a uno no se le quita, gripe, problemas respiratorios", expresó Cabrera.

El coordinador señaló que tampoco tienen certeza sobre el origen del incidente.

"Nosotros no sabemos si fue una fábrica, si era la bomba, nosotros no sabemos nada", manifestó.

La planta donde se produjo la emergencia se encuentra a unos 50 metros del centro educativo, según explicó el personal de la escuela.

Cabrera cuestionó que ninguna autoridad se haya acercado al centro para explicar qué sustancia fue liberada o realizar evaluaciones al personal y a los estudiantes que estuvieron expuestos.

"Nosotros no sabemos ni qué químico anda en nuestro cuerpo ahora mismo", expresó.

Algunos padres aún no envían a sus hijos

Aunque el centro educativo ha intentado retomar las clases con normalidad, algunos padres todavía mantienen a sus hijos en sus casas debido a la preocupación generada por el incidente.

Cabrera explicó que el personal ha realizado labores de limpieza y desinfección en las instalaciones y ha llamado a los padres para que los estudiantes se reincorporen progresivamente.

"Los niños están ahí poquito a poquito. Hay algunos padres que no han querido enviarlos", indicó.

Sin embargo, el coordinador explicó que el centro no tiene control sobre el lugar donde se produjo la emanación, debido a que el incidente ocurrió fuera de las instalaciones escolares.

"Como no fue en la escuela, en el epicentro, nosotros no tenemos el control, no sabemos nada realmente", sostuvo.

Escuela informó al distrito educativo

Cabrera indicó que el centro educativo notificó la situación al Distrito Educativo 10-02, siguiendo los canales establecidos.

Durante la emergencia también acudieron al lugar unidades del Cuerpo de Bomberos, la Policía Escolar y la Policía Nacional.

No obstante, aseguró que el centro educativo no ha recibido un informe directo que detalle qué ocurrió, qué sustancia estuvo involucrada o cuáles fueron los resultados de las actuaciones realizadas por las autoridades.

Explicó que el centro dio parte al Distrito Educativo y que corresponde a esa instancia continuar el proceso de comunicación con el Ministerio de Educación.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana del jueves, cuando estudiantes y profesores comenzaban a llegar al centro educativo. El chofer del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, Randy Alcalá Jiménez, también resultó afectado durante las labores de respuesta.

Leer más Estudiantes resultan afectados tras consumir sustancia desconocida en liceo nocturno de Hato Mayor