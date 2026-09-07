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nuevo centro corrección rehabilitación Pedernales
nuevo centro corrección rehabilitación Pedernales

Buscan terreno en Pedernales para construir una nueva cárcel

La evaluación técnica busca determinar el terreno más adecuado para el nuevo centro penitenciario

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    Buscan terreno en Pedernales para construir una nueva cárcel
    Técnicos durante el proceso de evaluación para la construcción del nuevo centro penitenciario. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR ONAPREP)

    La construcción de un nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) en la provincia de Pedernales entra en una etapa de evaluación técnica, luego de que una comisión integrada por representantes de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) y la empresa contratista recorriera varios terrenos propuestos para determinar cuál reúne las condiciones necesarias para levantar la nueva infraestructura.

    La comisión verificó las características de los terrenos, tomando en cuenta su ubicación, accesibilidad, condiciones físicas, disponibilidad y viabilidad, elementos que serán determinantes para seleccionar el espacio donde se desarrollará el proyecto.

    El recorrido constituye uno de los pasos de seguimiento al Plan Nacional de Construcción de Infraestructuras Penitenciarias, que contempla la creación y modernización de instalaciones destinadas a mejorar las condiciones del sistema penitenciario y fortalecer los procesos de rehabilitación y reinserción social.

    Coordinación regional

    Antes de llegar a Pedernales, parte de la delegación realizó una parada en Barahona, donde sostuvo una reunión de coordinación con el doctor Praede Olivero Féliz, coordinador regional Sur de la Onaprep, para abordar aspectos relacionados con el seguimiento territorial del proyecto.

    La evaluación permitirá determinar cuál terreno ofrece las mejores condiciones técnicas para desarrollar el nuevo CCR, una infraestructura que estaría orientada a proporcionar espacios adecuados para la corrección, rehabilitación y preparación para la reinserción social de las personas privadas de libertad.

    La Onaprep mantiene los recorridos técnicos como parte de las acciones destinadas a impulsar la transformación de la infraestructura penitenciaria en distintas provincias del país.

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.