Buscan terreno en Pedernales para construir una nueva cárcel

Técnicos durante el proceso de evaluación para la construcción del nuevo centro penitenciario. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR ONAPREP )

La construcción de un nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) en la provincia de Pedernales entra en una etapa de evaluación técnica, luego de que una comisión integrada por representantes de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) y la empresa contratista recorriera varios terrenos propuestos para determinar cuál reúne las condiciones necesarias para levantar la nueva infraestructura.

La comisión verificó las características de los terrenos, tomando en cuenta su ubicación, accesibilidad, condiciones físicas, disponibilidad y viabilidad, elementos que serán determinantes para seleccionar el espacio donde se desarrollará el proyecto.

El recorrido constituye uno de los pasos de seguimiento al Plan Nacional de Construcción de Infraestructuras Penitenciarias, que contempla la creación y modernización de instalaciones destinadas a mejorar las condiciones del sistema penitenciario y fortalecer los procesos de rehabilitación y reinserción social.

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Coordinación regional

Antes de llegar a Pedernales, parte de la delegación realizó una parada en Barahona, donde sostuvo una reunión de coordinación con el doctor Praede Olivero Féliz, coordinador regional Sur de la Onaprep, para abordar aspectos relacionados con el seguimiento territorial del proyecto.

La evaluación permitirá determinar cuál terreno ofrece las mejores condiciones técnicas para desarrollar el nuevo CCR, una infraestructura que estaría orientada a proporcionar espacios adecuados para la corrección, rehabilitación y preparación para la reinserción social de las personas privadas de libertad.

La Onaprep mantiene los recorridos técnicos como parte de las acciones destinadas a impulsar la transformación de la infraestructura penitenciaria en distintas provincias del país.