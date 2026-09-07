Padre dominicano acusa al Estado de expulsar a Haití a su hija recién nacida

La niña nació el 24 de agosto de 2026 en el Hospital Docente Dr. Marcelino Vélez Santana. Su madre es haitiana y tiene 16 años. Miguel Miguel Grullón, dominicano, asegura ser el padre y sostiene que intentó reconocerla desde el nacimiento. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Alisleidi Altagracia Miguel Jovain tenía nueve días de nacida cuando, según una acción de amparo presentada por su familia, fue trasladada a Haití junto con su madre adolescente y su abuela materna.

La niña nació el 24 de agosto de 2026 en el Hospital Docente Dr. Marcelino Vélez Santana. Su madre es haitiana y tiene 16 años. Miguel Miguel Grullón, dominicano, mayor de edad, asegura ser el padre y sostiene que intentó reconocerla desde el nacimiento.

La acción de amparo afirma que el hospital se negó a incluir el nombre de Grullón en la constancia de nacido vivo y emitió un formulario correspondiente a hijos de extranjeros. Para la familia, esa decisión impidió acreditar de inmediato la filiación paterna y reclamar la nacionalidad dominicana de la bebé.

Trasladada a Conani

El 1 de septiembre, Anastazia y la recién nacida fueron trasladadas a instalaciones del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en Haina. Grullón y el abuelo paterno, Francisco Miguel José, acudieron al lugar y pidieron que les entregaran a la niña, pero aseguran que la solicitud fue rechazada.

Después ocurrió otro episodio que la familia cuestiona. Según el amparo, Conani citó a Josenie Jovain, abuela materna de Alisleidi, para supuestamente entregarle a su hija y a la bebé. Al llegar, afirma el documento, le retuvieron sus documentos y quedó detenida junto con ambas.

Horas más tarde, aproximadamente a las 3:00 de la madrugada del 2 de septiembre, las tres fueron llevadas a Haití, siempre según la versión sometida al tribunal. La familia sostiene que no hubo un procedimiento individualizado y que la recién nacida quedó separada de su padre y su familia paterna.

Acciones oficiales

Dos días después, Grullón y el abuelo presentaron una acción constitucional de amparo contra la Dirección General de Migración, el Servicio Nacional de Salud, el Hospital Marcelino Vélez Santana, Conani y la Junta Central Electoral. También incluyeron al Estado dominicano.

Se supone que la Constitución reconoce como dominicanos a los hijos de padre o madre dominicanos, pero en este caso la paternidad que reclama Grullón no quedó consignada antes de que la niña fuera llevada fuera del país. La familia sostiene que esa omisión cambió el rumbo del caso.

Ahora piden al tribunal que ordene localizar y traer de vuelta a Alisleidi y a su madre, que el hospital expida una nueva constancia de nacido vivo con la paternidad declarada y que la JCE procese el reconocimiento y la inscripción de la niña.

En nueve días, Alisleidi pasó de una sala de maternidad a un centro de protección y luego a Haití.