Más de RD$1,164 millones en mercancías han sido decomisados por Industria y Comercio en 2026

Un cargamento de cigarrillos incautados por las autoridades. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) ha realizado 815 decomisos de mercancías vinculadas a actividades de comercio ilícito en lo que va del 2026, cuyas incautaciones equivalen a 1,164,384,425.50 pesos en bienes y productos retirados de circulación.

De acuerdo a la entidad, del monto total ya mencionado, 898,430,902 pesos corresponden a mercancías decomisadas directamente; 67,419,189.50 pesos representan los decomisos en combustibles retenidos, mientras 198,534,337 pesos son de mercancías en situación de incautación.

El ministerio sostiene que, en conjunto, estas acciones representan una afectación económica superior a 1.16 mil millones de pesos, evidenciando la magnitud de los recursos y productos que fueron retirados del circuito de comercialización.

En 2025 el ministerio realizó 898 decomisos, mientras que en lo que va de 2026 815, es decir, 83 menos que el total registrado durante todo el año pasado.

Operativos destacados

Explicó que en lo que va del 2026 el tabaco y sus derivados encabeza el producto con mayor incautación, seguido de medicamentos y productos relacionados, siendo el Distrito Nacional y la zona fronteriza los puntos del país donde más se realizan estos operativos, debido a su importancia como principales puntos de entrada, tránsito, almacenamiento y distribución de mercancías de manera irregular en el territorio nacional.

Indicó que entre los decomisos de mayor magnitud registrados en lo que va del 2026, se encuentra una intervención realizada en Salcedo, donde fueron incautadas más de siete millones de unidades de medicamentos de diferentes marcas, incluyendo muestras médicas, medicamentos mutilados y productos con fechas de vencimiento expiradas.

Dijo que, en el primer semestre de 2026, el Cuerpo Especializado de Control de Combustible (Ceccom) realizó la detención de 59 personas vinculadas a casos relacionados con actividades de contrabando y comercio ilícito, para los fines legales correspondientes.

Producto de los decomisos realizados, 13 casos fueron judicializados, los cuales fueron remitidos a las instancias competentes para la continuación de los procedimientos correspondientes.

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