¿Cómo volvió a circular? autoridades no responden sobre patana volcada dos veces

Patana cargada de varillas se vuelca en el expreso V Centenario. ( DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO )

Cuatro días después de que una patana cargada de estructuras metálicas se volcara dos veces en menos de 24 horas en distintos puntos del Distrito Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) no ha ofrecido detalles que expliquen cómo el vehículo volvió a circular tras el primer incidente.

La patana se volcó alrededor de las 3:00 de la tarde del miércoles en el paso a desnivel del expreso V Centenario, próximo a las avenidas San Martín y John F. Kennedy.

Menos de 24 horas después, durante la madrugada del jueves, volvió a accidentarse en la intersección de las avenidas John F. Kennedy y Ortega y Gasset.

En ninguno de los dos casos se reportaron personas lesionadas, aunque se produjeron daños materiales y afectaciones al tránsito.

Interrogantes sobre el segundo vuelco

Tras el segundo vuelco, surgen interrogantes sobre las condiciones mecánicas y de seguridad del vehículo, así como sobre el procedimiento seguido por las autoridades para permitir que volviera a circular.

Diario Libre consultó a la Digesett sobre los incidentes para conocer aspectos relacionados con la fiscalización del conductor, la autorización para retirar el vehículo y las posibles inspecciones realizadas tras el primer vuelco.

¿Se revisaron los neumáticos, el sistema de suspensión, los frenos y la sujeción de la carga? ¿La carga excedía los límites permitidos? ¿Existen infracciones pendientes? Al cierre de este artículo, no fue posible obtener respuestas a estas y otras preguntas.