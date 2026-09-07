"Sujétese, agáchese y protéjase": así debe actuar durante el simulacro de terremoto de este martes

República Dominicana realizará este martes un simulacro nacional de evacuación por terremoto. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

República Dominicana pondrá a prueba este martes su capacidad de respuesta ante un terremoto, con un Simulacro Nacional de Evacuación que comenzará a las 10:00 de la mañana. En el ejercicio participarán instituciones públicas y privadas, centros educativos, comunidades y familias.

Durante el simulacro se activarán mecanismos de alerta como sirenas, silbatos y altavoces, mientras las autoridades también probarán el sistema Cell Broadcast, que permite enviar notificaciones de emergencia directamente a los teléfonos celulares.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Erdwin Olivares, llamó a la población a asumir el ejercicio con seriedad y recordó las acciones que deben realizarse durante el simulacro.

"Sujétese, agáchese y protéjase", indicó Olivares, al explicar que una vez concluya el movimiento las personas deben dirigirse por la ruta de evacuación establecida hasta llegar al punto de encuentro.

Objetivos del ejercicio

El ejercicio busca comprobar qué tan preparados están los distintos sectores del país para responder ante un eventual terremoto, además de poner a prueba los planes de evacuación , los protocolos de actuación , las comunicaciones y la coordinación entre las instituciones de respuesta.

El COE espera que el ejercicio permita identificar oportunidades de mejora y fortalecer la capacidad de respuesta del país ante una eventual emergencia sísmica .