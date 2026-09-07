Rusia reanuda los ataques contra Kiev tras tres días de pausa

Foto de archivo de varios coches destruidos en uno de los bombardeos rusos lanzados sobre Kiev. ( EFE )

Rusia reanudó los ataques contra Kiev tras el fin de una pausa de tres días establecida para permitir la visita de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, anunciaron las autoridades ucranianas a última hora del lunes.

"Se activó la defensa aérea en Kiev", indicó la administración militar de la capital de Ucrania.

Los servicios de emergencia informaron que hubo edificios afectados en los distritos de Borispil y Fastiv, en las afueras de Kiev.

La agencia estatal rusa Tass también confirmó que "la moratoria de tres días sobre los ataques contra Kiev, establecida con motivo de la visita de los negociadores estadounidenses a Ucrania, llegó a su fin".

Visita de enviados estadounidenses

Las fuerzas ucranianas también habían suspendido sus ataques contra la región de Moscú.

Witkoff, quien este fin de semana realizó visitas consecutivas a ambas capitales en su primer viaje a Ucrania desde el inicio de la guerra, estimó el lunes que la gira había permitido lograr conversaciones "significativas".

Esto, dijo, con miras a la organización de negociaciones tripartitas para poner fin al conflicto desencadenado por Rusia en febrero de 2022.