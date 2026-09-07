Todos los vuelos en el AILA operan con normalidad tras accidente de Amazon Air en Miami

Hasta el momento, Aerodom no reporta nuevas afectaciones en las operaciones del AILA relacionadas con el incidente del avión que transportaba carga para Amazon. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Los vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) operan con normalidad este lunes, luego de las afectaciones registradas el domingo por el accidente de una aeronave de Amazon Air en Miami, Estados Unidos.

El encargado de Comunicación Corporativa de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), Luis José López Mena, confirmó a Diario Libre que este lunes todas las operaciones se encuentran normales.

"Ya se normalizó. Monitoreamos siempre, pero no esperamos impactos adicionales", indicó López Mena.

Durante la jornada del domingo fueron afectados tres vuelos de American Airlines con conexión entre Santo Domingo y Miami: AA2367 (SDQ-MIA), AA2171 (SDQ-MIA) y AA1821 (MIA-SDQ).

El accidente de la aeronave de Amazon Air ocurrido en Miami dejó cinco personas fallecidas y varios heridos, de acuerdo con los reportes sobre el suceso.

Investigación del accidente

Investigadores federales buscan establecer las circunstancias que provocaron que un avión de carga operado para Amazon se saliera de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami y terminara impactando varios vehículos.

Una de las principales cuestiones que deberá esclarecer la investigación es el punto exacto de la pista en el que aterrizó el Boeing 767 y si la aeronave tocó tierra demasiado tarde, lo que habría dificultado que pudiera detenerse de manera segura, según reportó la agencia AP.

Videos difundidos en redes sociales muestran al avión en el aire durante buena parte de la pista antes de realizar el contacto con el suelo.

Expertos en aviación indicaron que los investigadores analizarán con precisión el lugar donde ocurrió el aterrizaje y buscarán determinar por qué los pilotos no abortaron la maniobra para intentar nuevamente, en caso de que la aeronave hubiese sobrepasado la zona habitual de contacto.

El avión se salió de la pista alrededor de las 2:00 de la tarde del domingo, poco después de llegar desde San Juan, Puerto Rico. Tras abandonar el aeropuerto, atravesó una vía utilizada por trabajadores de almacenes y empleados de otros negocios ubicados en los alrededores de la terminal aérea.