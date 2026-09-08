Las sirenas y los silbatos comenzaron a sonar cuando el reloj marcó las 10:00 de la mañana de este martes, dando la señal de inicio al Simulacro Nacional de Prevención por Terremoto, organizado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

En cuestión de minutos, y desde los distintos niveles, los empleados del edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, conocido como El Huacal, iniciaron el proceso de evacuación siguiendo las instrucciones de las brigadas y del personal encargado de la evacuación.

Para Karina Romero, empleada de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el proceso resultó más rápido y organizado de lo que esperaba. Se encontraba en el noveno piso cuando sonó la alarma y, junto a sus compañeros de departamento, comenzó el descenso por las escaleras.

Romero explicó que esperaba encontrar empujones durante la salida, pero ocurrió lo contrario: los empleados bajaron de manera organizada hasta llegar al parqueo, donde permanecieron en el área que previamente les había sido asignada.

También observó cómo los trabajadores de los diferentes departamentos eran dirigidos hacia zonas distintas, de acuerdo con las instrucciones recibidas. En el caso de la ONE, indicó que les correspondía ubicarse en el área de parqueo, hacia la derecha, cerca de otro departamento.

"Nos indicaron a nosotros, por lo menos los que trabajamos en la ONE, nos dijeron: les toca tal lugar, fuimos todos ahí y nos quedamos esperando que pasara todo", explicó.

A consideración de la joven, este tipo de ejercicios son necesarios para que la población sepa cómo reaccionar ante una emergencia, especialmente porque, a su juicio, el país no ha experimentado recientemente un terremoto de gran magnitud

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/08092026-simulacro-de-terremoto-en-el-huacal-adriana-suels--38-2f0ebb0d.jpg Karina Romero, empleada de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) habla sobre su experiencia em el simulacro Nacional de Prevención por Terremoto. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/08092026-simulacro-de-terremoto-en-el-huacal-adriana-suels--4-d7bb4163.jpg Grupo de empleados en eledificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, conocido como El Huacal bajan las escaleras en el momento del simulacro. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/08092026-simulacro-de-terremoto-en-el-huacal-adriana-suels--3-af6504d4.jpg Mensaje de alerta en un celular. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ >

"Realmente en el país no ha pasado, que yo sepa un terremoto grande y si pasó, pasó mucho, entonces, debido a los terremotos que están ocurriendo en Sudamérica, como el de Venezuela y el de Colombia, es importante, uno nunca sabe en qué momento puede pasar una catástrofe", manifestó.

Otro de los empleados, Frank Guzmán, calificó positivamente el ejercicio y consideró que este tipo de prácticas permite identificar los aspectos que funcionaron bien y aquellos que deben corregirse para mejorar la capacidad de reacción cuando ocurra un terremoto.

Además, destacó la importancia de recibir avisos con antelación y señaló que entre las tareas pendientes está revisar las estructuras y continuar concientizando a la población sobre cómo debe comportarse durante una emergencia.

"Fue muy exitoso, muy bueno porque así uno conoce los pros y contra para mejorar y cuando suceda un terremoto saber cómo uno puede reaccionar", expresó.

La alerta llegó a algunos celulares

Mientras los empleados completaban la evacuación en El Huacal, en los alrededores también habían ciudadanos que pudieron comprobar el funcionamiento del sistema de alerta enviado a sus celulares.

El motoconchista Pedro Paulino que se encontraba en la zona con su teléfono en mano, afirmó que recibió el mensaje a las 10:00 de la mañana. Consideró que el sistema es "muy bueno y eficiente", pero sostuvo que todavía hace falta mayor educación de la población dominicana para saber cómo actuar ante una emergencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/08092026-simulacro-de-terremoto-en-el-huacal-adriana-suels--45-68352219.jpg El motoconchista Pedro Paulino muestra la alerta que le llegó a su celular. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

Otra empleada consultada, explicó que no recibió el mensaje en su teléfono, pero que, al escuchar las alarmas, entendió que debía iniciar la evacuación.

"Es como todo el tiempo, para mí todo es igual, pero hoy fue como más bien organizado. Fue bien porque vinimos en calma, despacio", comentó

En tanto, otra ciudadana que se encontraba caminando por la calle aseguró que recibió la alerta en sus dos teléfonos celulares, uno con sistema Android y otro iPhone.

Más de tres millones de participantes

El director del Centro de Operaciones de Emergencias, Erdwin Olivares, calificó como exitoso el desarrollo del Simulacro Nacional de Evacuación por Terremoto y destacó la participación de la población y agradeció la participación de la población, así como de las instituciones, empresas y centros educativos que se integraron a la jornada.

Olivares informó que alrededor de tres millones 200 mil personas participaron en el ejercicio a nivel nacional y agradeció a las instituciones, empresas, centros educativos y ciudadanos que se sumaron a esta jornada.

En el caso del edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte, conocido como El Huacal, explicó que la evacuación de los empleados se completó en aproximadamente nueve minutos.

También destacó el funcionamiento del sistema de alertas a través de los teléfonos celulares y la cantidad de mensajes que lograron llegar a los usuarios durante esta prueba.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/08092026-simulacro-de-terremoto-en-el-huacal-adriana-suels--15-8f92586c.jpg La alerta del simulacro llegó a teléfonos celulares de ciudadanos mediante el sistema Cell Broadcast. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/08092026-simulacro-de-terremoto-en-el-huacal-adriana-suels--33-87c79648.jpg El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Erdwin Olivares, ofreció detalles sobre el desarrollo del simulacro nacional. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/08092026-simulacro-de-terremoto-en-el-huacal-adriana-suels--2-b02e1bca.jpg El personal encargado de la evacuación ofreceinstrucciones a los empleados del edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte, conocido como El Huacal durante el simulacro de prevención por terremoto. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS) ‹ >

"Gracias a Dios que hoy estamos hablando de 3.2 millones de personas que participaron en un ejercicio y no estamos hablando de lo que no podemos avisar: de un terremoto, ni de heridos ni de muertos", manifestó.

Una prueba para el sistema de alertas

El simulacro también sirvió para poner a prueba el sistema de alertas mediante la tecnología Cell Broadcast, una de las novedades incorporadas al simulacro.

Este mecanismo permite enviar un mensaje de emergencia de manera masiva a los celulares compatibles que estén conectados a las redes dentro de un área determinada.

La prueba se realiza mientras el sistema continúa en proceso de implementación y validación técnica. Entre los aspectos que se buscan evaluar están el funcionamiento del mecanismo, su alcance, el momento en que los usuarios reciben la alerta y las posibles limitaciones que puedan presentarse.