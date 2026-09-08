¿Cómo debe adaptarse el periodismo a la Inteligencia Artificial?

El investigador y docente Renato González afirmó que la IA siempre será un sustituto y nunca debería sustituir al periodista. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA ASOCIACIÓN CIBAO )

La Inteligencia Artificial (IA) ha sido una de las mayores y más disruptivas creaciones tecnológicas que la sociedad ha experimentado en los últimos años.

Ningún área profesional ni aspecto del quehacer humano se ha quedado indiferente ante la misma, y el periodismo no es la excepción.

Desde chatbots capaces de generar textos complejos, hasta potentes programas capaces de producir material audiovisual muy difícil de identificar como falso a simple vista, la IA ha marcado un punto de inflexión en la manera en cómo se realiza la labor periodística.

¿Ha "muerto" el periodismo? ¿Ahora las noticias, reportajes, crónicas y demás serán elaboradas por algoritmos informáticos? ¿Cuál es el presente y futuro del periodismo?

El investigador y docente Renato González trató de responder a estas y otras preguntas durante la conferencia "Inteligencia Artificial, ética y credibilidad periodística" impartida la mañana de este martes en el Hotel Hilton de Santo Domingo, en un evento celebrado por la asociación Cibao.

Herramienta, no sustituto

Lo primero que González dijo es que la IA siempre será un asistente y que nunca debe sustituir al periodista.

Explicó que la misma es un herramienta que debe servir para agilizar el proceso de búsqueda y recopilación de información, pero que el criterio periodístico siempre debe tener la decisión final.

"El reto es mantener el criterio editorial sobre una tecnología que produce un lenguaje convincente; entiéndase convincente de que puede convencer sobre la verdad, pero no necesariamente lo es", aseguró.

La IA puede aumentar la capacidad de trabajo del periodista, pero no puede asumir la responsabilidad de determinar qué es verdadero y qué debe publicarse. La verificación, el criterio editorial y la responsabilidad permanecen en manos del periodista.

"Cuando uno penetra dentro de la misma, entiende, en la medida que uno conoce más la tecnología, entiende sus capacidades, potencialidades, pero también sus grandes limitaciones".

Usos de la inteligencia artificial en el periodismo

El especialista expuso lo que, a su juicio, son los usos verdaderos que tiene la IA en el periodismo: analizar documentos, identificar relaciones, resumir información, encontrar patrones, constatar fuentes, acelerar tareas de producción, entre otras cosas.

La IA puede integrarse sin ningún problema en todo el proceso de trabajo periodístico, la clave está en siempre verla como lo que es: una asistencia y ayuda al trabajo que debe de realizar la persona, en este caso el periodista, y que dejarle el trabajo a la IA sola compromete la veracidad y credibilidad del resultado final.

¿Existe algún riesgo en el uso de la IA?

Durante su ponencia el experto habló sobre lo que denominó como "la paradoja de la IA".

Aseguró que así como la IA puede servir para recopilar información o constatar fuentes, también puede utilizarse para todo lo contrario, es decir, inventar informaciones falsas, desinformar y confundir hechos.

"El principal riesgo de la IA para el periodismo no es simplemente que pueda equivocarse, sino que puede hacerlo de una manera convincente. Puede generar información que parece verdadera, pero que carece de evidencia, fuente o verificación externa", indicó González.

Para esto el expositor acuñó el término de "alucinaciones" que es cuando la herramienta que se esté utilizando se inventa cosas cuando se le dan datos sin ningún tipo de parámetros.

Para evitar esto dijo que el periodista debe de indicar con suma precisión a la IA que es lo que quiere y como lo quiere, y luego verificar todo y cerciorarse que la información se corresponda con fuentes fidedignas y no que la IA las haya generado sin respaldo alguno.

La inteligencia artificial como nueva frontera del periodismo

Por último, durante la ponencia el experto explicó que actualmente la humanidad está atravesando una cuarta revolución industrial en donde, a diferencia de las otras tres, la tecnología no solo cambia la manera en como trabajamos, sino que ahora la tecnología misma también genera información y produce conocimiento, un proceso que antes solo realizaban los seres humanos. "Pero en la era que estamos viviendo la inteligencia artificial produce conocimiento y ese es el riesgo: la producción de conocimiento. La tecnología anteriormente no producía conocimiento, almacenaba, organizaba la información, pero la nueva tecnología sí produce conocimiento parecido como somos seres humanos que producimos conocimiento", dijo.