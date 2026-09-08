Codia alerta sobre auge de construcciones informales en la región sur

El presidente del Codia, Regional Suroeste, ingeniero Raúl Smith. ( FOTO CEDIDA POR CODIA BARAHONA. )

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) advirtió sobre el avance, en la región sur, de construcciones informales y de proyectos levantados sin la debida dirección de profesionales colegiados, una práctica que, a juicio del gremio, puede poner en riesgo la seguridad de propietarios y ocupantes.

La advertencia fue formulada por el presidente del Codia Regional Suroeste, ingeniero Raúl Smith, quien reclamó a las empresas constructoras y a la ciudadanía una mayor participación de ingenieros y demás profesionales debidamente colegiados en la planificación, dirección y ejecución de las obras.

Smith sostuvo que contratar personal capacitado no debe verse como un simple requisito burocrático, sino como una garantía de que las edificaciones sean levantadas bajo criterios técnicos, legales y de seguridad.

El dirigente gremial llamó a quienes pretendan construir viviendas o establecimientos comerciales, así como desarrollar proyectos inmobiliarios, a no comenzar una obra a la ligera, sino a acudir primero al Codia para recibir orientación y procurar la asistencia de profesionales capacitados.

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Riesgos de la falta de supervisión

Advirtió que la falta de supervisión técnica puede abrir la puerta a construcciones ilegales o ejecutadas sin los estándares adecuados, con consecuencias que podrían resultar costosas para propietarios y ocupantes.

"El Codia es garante de cada colegiado que esté al frente de cualquier edificación y/o construcción que esté dirigiendo", afirmó Smith.

También pone la lupa sobre los financiamientos. El presidente regional del Codia llamó, además, a propietarios y profesionales a mantener al día sus obligaciones y la documentación vinculada a los proyectos de construcción.

Explicó que las entidades financieras están aumentando las exigencias de documentación y certificaciones para aprobar préstamos destinados a proyectos inmobiliarios, por lo que mantener los procesos regularizados puede evitar trabas al momento de gestionar financiamiento.

Smith señaló que, en medio del proceso de digitalización que vive el país, los ciudadanos deben procurar que sus documentos y compromisos relacionados con sus obras estén en orden.

El Codia Regional Suroeste reiteró su disposición a orientar a la población y a los profesionales, con el propósito de frenar las construcciones improvisadas y promover obras legales, seguras, organizadas y respaldadas técnicamente.