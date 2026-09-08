Los fuertes aguaceros registrados la tarde de este martes 9 de septiembre provocaron la crecida del arroyo Lima, en Padre Las Casas, afectando los trabajos de construcción del puente de Villa Los Indios y dejando temporalmente incomunicadas a varias localidades ubicadas al norte de este municipio de Azua.

Según reportaron comunitarios, la fuerza del agua arrastró parte del material utilizado en la obra y cubrió las excavaciones realizadas por los equipos de trabajo, provocando la pérdida de los avances alcanzados hasta el momento en esta etapa de construcción.

El incremento del caudal también impidió el paso de vehículos y personas por el área donde se levanta la nueva infraestructura, generando preocupación entre los residentes de las comunidades que utilizan esta vía para trasladarse hacia Padre Las Casas y otros municipios.

Por este paso cruzan los residentes en los municipios de Bohechío y Guayabal y otras pueblos de la zona montañosa.

El Instituto Nacional de Meteorología había pronosticado aguaceros para la zona, ocasionados por el calentamiento diurno, la orografía y la incidencia de una vaguada en altura.

Una obra que une a tres municipios

Se espera que este miércoles los ingenieros y responsables de la obra realicen una evaluación de los daños para determinar el impacto de la crecida y establecer las acciones necesarias para reiniciar los trabajos.

El puente de Villa Los Indios es considerado una obra de gran importancia para mejorar la comunicación vial entre Padre Las Casas y las comunidades de la zona norte del municipio de Padre Las Casas.

El primer picazo para la construcción del puente fue realizado el pasado 14 de agosto. En la ocasión, se informó que el puente es tipo cajón, de aproximadamente 12 metros de ancho.