RD registra la mayor prevalencia de abuso sexual digital entre 12 países estudiados

Representantes de Unicef, Ecpat International e Interpol en la presentación del estudio Disrupting Harm. ( CEDIDA POR UNICEF )

El 23 % de los usuarios de internet de entre 12 y 17 años en República Dominicana, unos 272,000 adolescentes, enfrentó alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología durante los últimos 12 meses. El resultado coloca al país con el nivel más alto entre las 12 naciones analizadas en el estudio Disrupting Harm, realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Ecpat International e Interpol.

Junto a este dato, el análisis identifica las principales formas de violencia sexual que enfrentan niños, niñas y adolescentes en los entornos digitales.

WhatsApp, Facebook e Instagram se encuentran entre las redes sociales más mencionadas, aunque también se registraron casos vinculados a plataformas de videojuegos.

"Detrás de estas cifras hay niñas, niños y adolescentes cuya confianza fue vulnerada. No podemos colocar sobre ellos la responsabilidad de protegerse en un entorno que debe ser seguro por diseño", afirmó Carlos Carrera, representante de Unicef en República Dominicana.

Además de esta nación, también se estudió a Brasil, Colombia, México, Montenegro, Marruecos, Macedonia del Norte, Pakistán, Serbia, Túnez, Armenia y Jordania.

Pocas denuncias

La baja tasa de denuncia representa uno de los mayores retos identificados por la investigación. Menos del 1 % de los casos se denunció ante la Policía Nacional, mientras que el 2 % acudió a líneas de ayuda o trabajadores sociales.

Entre las principales razones de estas pocas acusaciones, que afecta tanto a zonas rurales como urbanas, el 22 % de los menores encuestados manifestó que no supo dónde ir o a quién decirlo; el 17 % señaló la vergüenza y el 14 % el miedo a meterse en más problemas.

De acuerdo a Geny Lozada, oficial de Protección de Unicef, el estudio muestra que en el 68 % de los casos, el agresor era una persona conocida. El 16 % correspondió a amistades o personas conocidas; el 14 % a amistades menores de 18 años y otro 14 % a familiares adultos.

En el 18 % de los casos, el individuo responsable era desconocido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/menores-1-f8621019.jpg Geny Lozada, oficial de protección de Unicef. (DARE COLLADO)

Para Unicef, la baja tasa de denuncia evidencia la necesidad de "contar con mecanismos accesibles y seguros para reportar estas situaciones, además de instituciones preparadas para recibir las denuncias, investigar los hechos y garantizar una respuesta adecuada" a las víctimas.

Armando Díaz, encargado de Delitos Informáticos de la DNI, explicó que cooperan con organizaciones internacionales que reciben alertas de grandes proveedores de servicios, como Meta, Google Drive y Microsoft.

Solo en el año en curso recibieron más de 160,000 reportes que requieren investigación humana y confidencial para identificar a víctimas y agresores sin revictimizar a los menores.

Vacíos legales

Aunque el país cuenta con importantes avances en materia de leyes, entre ellas las reformas incluidas en el Código Procesal Penal de 2025, el informe advierte sobre la ausencia de delitos específicos que aborden el uso de inteligencia artificial, el grooming en línea y la extorsión sexual facilitada por la tecnología, además de una limitada regulación de las plataformas digitales.

Claudio Peguero, embajador y asesor en Asuntos Cibernéticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, destacó el esfuerzo por fortalecer el marco legal y procesal para combatir la ciberdelincuencia y proteger a los menores de edad frente al abuso en línea.

En ese sentido, se propone dar sustento legal a medidas procesales para la persecución de estos delitos, como el ciberpatrullaje proactivo, la figura del "agente bajo reserva" (infiltración digital) y el registro remoto de equipos con autorización judicial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/08/menores-2-3be074d4.jpg Panelistas durante la presentación del estudio. (DARE COLLADO)

Imágenes falsas

Entre las principales formas de violencia identificadas se encuentran la exposición a contenido sexual no deseado, las solicitudes de contenido sexual, las ofertas de dinero o regalos a cambio de imágenes, las amenazas y la difusión no consentida de contenido íntimo.

El 4 % de los adolescentes encuestados señaló, además, que alguien utilizó inteligencia artificial para crear imágenes o videos sexuales falsos de ellos.

Sandra Herrera, encargada del Departamento de Ciberseguridad del Indotel, destacó el compromiso y las acciones de esta institución para contribuir a la creación de un entorno digital más seguro para los niños, niñas y adolescentes.

Como parte de su rol en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) se enfoca en la formación de los menores y sus padres sobre el uso seguro de la tecnología y el internet, enseñándoles a cuidarse de los peligros en línea.

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