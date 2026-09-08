Fallece el odontólogo y catedrático José Domínguez Vanderhorst

Doctor José Domínguez Vanderhorst. ( FOTO CEDIDA POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO. )

El doctor y catedrático José Domínguez Vanderhorst falleció la noche de ayer, lunes, a los 80 años de edad.

La información sobre su deceso fue confirmada a Diario Libre por sus familiares.

Los restos de Domínguez serán expuestos este martes, a partir de las 6:00 de la tarde, en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional. Recibirá cristiana sepultura mañana miércoles, a partir de las 2:00 de la tarde, en el cementerio Cristo Redentor.

Domínguez se graduó de Odontología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), institución en la que también ejerció como docente durante más de 30 años.

Reacción institucional

Asimismo, se desempeñó como director de la Escuela de Odontología durante una década.

La noticia sobre el fallecimiento del galeno fue lamentada por la alta casa de estudios donde se formó.

A través de un comunicado, la UASD expresó su pesar y destacó la trayectoria académica y profesional de Domínguez.

"Fue maestro de varias generaciones en la Escuela de Odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud, instancia que lo distinguió en vida, dedicándole importantes eventos de investigación", citó la universidad.

Domínguez también impartió durante muchos años la asignatura correspondiente a la cátedra de Prótesis.

En el año 2025 la UASD dedicó la XI Jornada Científica de Odontología al galeno.