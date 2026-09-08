Familia recupera a recién nacida llevada a Haití; abuelo asegura que pasó días a la intemperie

Centro De Acogida Vacacional Haina donde los migrantes esperan su traslado hacia sus países de origen. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

La familia de la recién nacida que fue trasladada a Haití junto con su madre adolescente y su abuela materna informó que la niña fue devuelta y entregada por la Dirección General de Migración (DGM), luego de permanecer alrededor de cinco días fuera del país.

La información fue ofrecida por el abuelo paterno de la menor durante una entrevista en Santo Domingo en el programa El Día, que se transmite por Telesistema.

"Ayer nos la entregaron en Migración, y todo es alegría en la familia. Nos sentimos muy bien de que pudimos recuperarla", expresó.

La niña nació el 24 de agosto de 2026 en el Hospital Docente Dr. Marcelino Vélez Santana. Su madre es una adolescente haitiana de 16 años y un ciudadano dominicano de 25 años sostiene ser su padre.

La controversia comenzó después de que, según la familia, el hospital no consignara la paternidad reclamada en la constancia de nacido vivo. Posteriormente, la madre y la recién nacida fueron trasladadas a instalaciones del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en Haina.

De acuerdo con la acción de amparo presentada por la familia, la abuela materna también fue retenida cuando acudió a ese lugar y, durante la madrugada del 2 de septiembre, las tres fueron trasladadas hacia Haití.

La familia accionó contra la Dirección General de Migración, el Servicio Nacional de Salud, el Hospital Marcelino Vélez Santana, Conani, la Junta Central Electoral y el Estado dominicano, reclamando el retorno de la menor y la documentación necesaria para su reconocimiento.

Durante la entrevista en El Día, el abuelo relató que, según le contó la abuela tras regresar al país, las tres atravesaron condiciones difíciles en Haití.

"Eso fue algo terrible. Ellas estuvieron amaneciendo en la calle con la niña. Tanto la madre como la abuela estuvieron durmiendo en la calle", declaró.

Explicó que una mujer que las encontró en esa situación terminó permitiéndoles dormir en su vivienda durante las noches.

Según su relato, la mujer se percató de que permanecían en la zona con la recién nacida y les preguntó qué ocurría. Después de conocer la situación, les ofreció alojamiento, aunque durante el día debían permanecer fuera porque ella salía a realizar sus actividades.

"Se quedaban fuera, se quedaban a la intemperie", dijo.

Migración contactó a la familia

El abuelo explicó que, después de hacerse público el caso, recibió una llamada de las autoridades migratorias.

"Me llamaron las autoridades de Migración específicamente para que nos reuniéramos para poder resolver esa situación", indicó.

El abogado Félix Portes, quien comenzó a asistir legalmente a la familia durante el proceso, estuvo presente cuando la niña fue entregada, según explicó.

La familia todavía reclama la constancia de nacido vivo y que se complete el procedimiento para que el padre dominicano pueda reconocer legalmente a la niña.

"Necesitamos declarar a la niña", afirmó el abuelo. Según explicó, la madre tampoco posee actualmente la constancia y la familia necesita el documento para continuar los trámites de reconocimiento y registro.

El abuelo sostuvo que la situación migratoria de la madre no debería impedir que se reconozca la filiación paterna reclamada por un ciudadano dominicano.

"No estamos en contra de las leyes. Simplemente lo que nosotros aspiramos es que las leyes se puedan aplicar de manera correcta", expresó.

Por el momento, la bebé volvió con su familia. El proceso para completar su documentación y reconocimiento legal continúa pendiente.